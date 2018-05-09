歐洲向伊朗承諾：將在無美國參與下繼續遵守伊核協議

路透報導，儘管美國總統川普決定退出 2015 年與伊朗簽訂的國際核協議，並恢復對該國實施的經濟制裁，但美國的歐洲盟友和伊朗政府週二均承諾將遵守伊核協議。歐洲領導人譴責川普退出該協議的決定。該協議取消對伊朗的制裁，而作為交換，伊朗的核計劃受到限制。歐洲領導人呼籲美國政府不要採取會阻止其他國家遵守該協議的舉措。



伊朗總統魯哈尼表示，伊朗政府將繼續遵守協議條款，將很快與其他協議簽署國 -- 英國、法國、德國、俄羅斯和中國 -- 接觸以維持該協議。



英國、法國和德國的領導人發布聯合聲明表示，「我們一起強調將繼續致力於聯合全面行動計劃 (JCPoA)。該協議對我們的共同安全依然重要。我們呼籲美國繼續確保伊核協議的完整性，並且避免採取行動妨礙其他各方全面履行協議。」



這份聲明是由英國首相梅伊 (Theresa May) 辦公室在她與法國總統馬克宏及德國總理梅克爾進行電話會談後所提供。



馬克宏表示，對川普的決定感到遺憾。德國外交部長馬斯 (Heiko Maas) 則說，「我們希望能保住這個重要的協議，其能確保讓中東及全世界更安全。」



俄羅斯表示，也將致力於維護協議。莫斯科方面表示川普的決定 “令人深感失望”。