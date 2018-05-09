全球私人財富最多國家：美國第一，中國第二

全球私人財富在過去十年實現了大幅增長。中國和印度的私人財富增長尤其亮眼，而英國、法國和義大利等傳統西方大國的私人財富增速，則有放緩趨勢。

市場研究公司新世界財富 (New World Wealth) 的數據顯示，截至 2017 年，全球私人財富總共積累了 215 兆美元，年增率增長了 12%。

中國財富十年大增兩倍

從國家排名來看，全球私人財富最多的國家依然是美國，且遙遙領先於其他國家，總財富達到 62.6 兆美元，過去十年總共增長了 20%。

中國的私人財富總數排名世界第二，總量達到 24.8 兆美元。在過去十年中，中國私人財富從 8.3 兆美元總共增長了 198%，增幅接近兩倍。不過即便增幅驚人，中國的私人財富仍然只有美國的 40% 左右。

日本的私人財富總量排名世界第三，過去十年增加了 22%。德國的財富總額達到 9.7 兆美元，但過去十年卻增長停滯。

英國、法國和義大利等西歐傳統發達國家的私人財富增幅均出現下降，分別減少 2%、11% 和 19%。受到金融危機打擊後，西歐國家隨後又經歷了歐債危機、難民危機等困境，過去十年經濟增長放緩，使得私人財富增速也受到影響。而英國的私人財富貶值，也與英鎊過去十年的貶值趨勢有關。

發達國家中，澳洲的私人財富增幅最大，過去十年增長 83% 至 6.1 兆美元；加拿大也有 25% 的增幅。過去十年，這兩國繼續大幅吸收全球各地的投資移民和高素質技術移民，新移民將資本帶到了澳洲和加拿大，也為兩國的私人財富積累做出貢獻。

在前十名的榜單中，印度的總量和增幅也十分引人注目。過去十年，該國私人財富增幅達到 160%，總財富達到 8.2 兆美元，高居全球第六。

新世界財富公司的報告提及，雖然全球私人財富增幅仍為停止，但這些財富中的 73.5% 由排名前 10 的國家擁有，全球財富分配不均的現象依然嚴峻。

十年後中美私人財富差距將大幅縮減

未來十年，全球私人財富排名前十的國家依然是目前的這些國家，但新世界財富公司認為，排行榜內部或將出現較大變化。

到十年後的 2027 年，全球私人財富排名前三的國家仍將保持不變，為美國、中國和日本。其中，美國增幅預計為 20%，而中國仍將大幅增加 180%，私人財富與美國的差距將進一步縮小到 6 兆美元之內。

最大的驚喜可能來自印度，預計未來十年，該國財富將增長 200% 至 24.7 兆美元，直逼日本。

而發達國家中，預計財富增速最快的依然是澳洲，未來 10 年的排名將上升到第七；而英國、法國和德國的排位將進一步下降。法國將繼續下降到第 9 位，10 年內財富或僅增長 10%。

中國高凈值家庭已達 460 萬戶

中國的私人財富快速增加，也造就了越來越多的高凈值家庭。

據胡潤財富報告 2017 的數據，截至去年底大中華區 600 萬資產的家庭年增率增長 6.3%，達到 460 萬戶。其中，大陸每 940 人中有 1 人是千萬富豪，每 1.4 萬人中有 1 個億萬富豪。大中華區擁有 600 萬資產的家庭總財富達 125 兆，是 GDP 的 1.5 倍。

分城市來看，擁有千萬資產高凈值家庭的戶數中，北上港排名分列前三，隨後是深圳和廣州。浙江的杭州和寧波緊隨其後；台北、佛山和天津。