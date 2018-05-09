〈美退伊核協〉說服川普無效 歐洲國家全力挽救伊朗核協議

美國總統川普決定退出伊朗核協議，並對伊朗重啟經濟制裁，此決策使美國的歐洲盟友感到遺憾。英國、法國和德國在聯合聲明中，重申將挽救該協議的承諾，並呼籲伊朗繼續履行該協議條款。

2015 年，中美俄英法德 6 國與伊朗於簽署聯合全面行動計畫 (Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA) 協議，又稱「伊朗核協議」，伊朗同意限制該國核武發展，以換取經濟制裁的放寬，為美國前任總統歐巴馬任內的重要外交政策里程碑，亦是歐洲外交罕見的成就。

美國前總統歐巴馬在簽署伊朗核協議後，發表談話 (圖: AFP)

對協議中的歐洲國家與歐盟來說，此協議象徵著國際秩序將受限於規則，但川普卻堅定推翻此規則。一位西方外交官稱川普週二的決定是場「災難」，他認為川普是為了國內政治目的而採取此行動，他不關心也不尊重美國的盟友。

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 在上個月前往華盛頓進行國事訪問期間，曾嘗試說服川普繼續參與伊朗核協議，馬克宏在推特上指出：「法國、德國和英國對美國離開聯合全面行動計畫的決定表示遺憾。核武不擴散制度將受到威脅。」

英國、法國和德國在聯合聲明中，重申他們將挽救該協議的承諾，他們希望伊朗能遵守限制發展核武的條款，並允許國際核監察員持續督導，而歐洲國家將持續放鬆對伊朗的制裁。

伊朗總統 Hassan Rouhani 表示，德黑蘭仍然致力於維持協議，「如果我們達成了該協議的目標，並與其他成員合作，此協議將繼續存在。」

但考量到美國將重啟制裁的影響，伊朗不太可能看到顯著的經濟利益，對欲與伊斯蘭共和國進行貿易或投資的外國企業，川普已開始進行施壓，現有的商業合約，將有 3 至 6 個月的時間來完成或是終止。

歐盟一直在制訂以歐元計價的信貸額度和其他措施，以因應美國開始制裁的影響，但大多數觀察人士認為，這種努力可能只是象徵性的，因為美國金融體系在國際間有很大的影響力，而大多數跨國公司與美國皆有密切的關係。

歐盟外交政策主管 Federica Mogherini 的策略提供者 Nathalie Tocci 表示，歐洲國家正在集中精力挽救該協議，若要說服伊朗維持協議內容的限制，需要很高超的外交手段。