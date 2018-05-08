若川普廢止伊朗核協議 巴克萊：油價可望「長期上漲」

根據 CNBC 報導，巴克萊 (Barclays) 分析師 Michael Cohen 認為，若美國總統川普廢止伊朗核協議，恢復對伊朗的制裁，可能會使國際油價長期上漲。

川普將於美東時間 5 月 8 日下午兩點 (台北時間 9 日凌晨兩點) 宣布，是否退出伊朗核協議。

台北時間週二 (8 日) 晚間 7 點 33 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.12%，至每桶 75.32 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.17%，至每桶 69.90 美元。

Cohen 在 1 份報告中指出，比起政策不確定性的短期影響，美國退出核協議，恢復對伊朗的制裁，可望為油價上漲，帶來更大、更持久的作用。

Cohen 認為，無論川普的決定為何，伊朗核協議幾乎沒有「存活下來」的可能。

政治風險諮詢公司 Eurasia Group 主席 Cliff Kupchan 也表示，如果美國恢復對伊朗的制裁，油價大幅上漲，是不可避免的。

Kupchan 研判，無論川普宣布的內容為何，很可能只是談判策略的一環，不會是最終決定，「外界常低估了川普，這事恐怕還沒結束。」

PVM Oil Associates 分析師 Stephen Brennock 認為，川普對伊朗的敵意，讓近期油價表現備受關注，若美國退出核協議，市場反應是絕對可以預料的，畢竟，投資人絕不想錯過美國恢復對伊朗制裁的「新時代」。

Brennock 估計，若美國恢復對伊朗的制裁，油價將攀上每桶 80 美元。