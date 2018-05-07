小米暫無緣染藍 只能有機會加入恒指綜合指數

小米有望成為首只同股不同權公司在香港上市，不過市值估計近千億的小米，暫無緣成為香港的藍籌股。

恒生指數有限公司，5月7日公佈，將同股不同權公司，納入恒生綜合指數選股範圍之內，然而反映港股行情的重要指標：恒生指數，以至恒生國企指數，於今次並沒列入選股範圍之內，即同股不同權公司暫未能成為香港的藍籌股。

恒生指數公司董事兼總經理關永盛解釋，由於恒生指數以至恒生國企指數，為更多市場產品所採用，作為期貨、期指、ETF、指數基金產品，影響面會較大，涉及290億美金的資金跟踪恒指和國企指數，需要更審慎處理。至於日後會否也採納，他表示暫時沒有時間表，但會開始研究考慮，了解市場人士意見。問及恒生指數不納入具規模的同股不同權公司，是否不能反映港股主要股份表現？關永盛回應，現時還有待有同股不同權公司在港上市，掌握更多這類公司的市值規模，上市數量才再作較準確討論。

同樣，這次沒有考慮生物科技公司作為任何指數的選股對象，他表示這些公司名稱不為人熟悉，業務、規模都沒有資料，待大家更了解這些公司後再作研究。

他指出，這次恒生綜合指數納入了同股不同權公司，也可以成為互聯互通下的港股通名單內，因為該名單是按綜合恒生指數股份製訂。

恒生指數現時由50只上市公司組成，佔香港股市市值逾50%；而恒生綜合指數則佔總市值95%，涉及股份474只。

製訂恒生綜合指數的恒生指數有限公司，5月7日宣佈，將恒生指數綜合指數選股涵蓋範圍，擴濶至同股不同權公司，初期相關公司佔恒指綜合指數比重上限為10%。將於2018年第三季起實施。

此外，亦會將覆蓋範圍擴濶至外國公司，意指註冊地及主要業務地點於大中華地區以外的公司，開初時候比重上限為5%。另外，亦會覆蓋至信託單位、託管人經理所持有特定普通股的實益權益，及單位合訂的特定優先股。

有關最高合計比重會根據未來市場發展作出檢討。另外，恒生指數公司會密切留意未有收益的生物科技公司的發展，並會適時評估其納入恒生綜合指數的合適性。

文：周燕芬

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