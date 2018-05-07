【港股解碼】細劉將27%利福系權益贈妻兒!利福國際何去何從?

崇光百貨是來港必去的購物地，5月3日，在港經營崇光百貨的利福國際(01212-HK)及同系的利福中國(02136-HK)公佈，其主席、控股股東劉鑾鴻將持有部分利福系的股份，無償轉贈予新成立的家族信託，信託受益人為劉鑾鴻的配偶及子女，涉及約27%利福系公司權益；以3日收市價計算，該批股份市值約80.4億元。

細劉劉鑾鴻與其胞兄大劉劉鑾雄多年來一起在香港地產界呼風喚雨，遇上大劉，甘比一度成香港女首富。至於細劉的家人，即其妻兒也獲得27%利福系權益，此景象可謂是香港財經及娛樂上一道亮麗的風景線。大劉的風流往事及賺錢能力大家較熟悉，今日就借細劉將27%利福系權益贈妻兒之事來走近他所掌陀的利福國際。

利福國際是紮根於香港的領先零售營運商，在香港專門經營中高檔次百貨店，旗下兩家崇光百貨店分別為香港最大型位於銅鑼灣的旗艦店以及尖沙咀店。

2017年業績靚麗：溢利同比增長107.5%創5年新高

從上圖營業額、公司擁有人應占溢利和每股基本盈利等三項財務指標來看，在2013年到2017年5年間，利福國際經歷過盛世、也經歷過低潮，但從未吝嗇與股東們分項紅利。不難看出，營業額上，利福國際在2016年和2017年營業額跌破50億(港元，下同)，但其每股股息總額均無下滑。

2017年，利福國際公司擁有人應占溢利錄得上市以來新高約32.99億港元，同比增長107.5%；持續經營業務實現營業額約48.99億港元，同比增長4.9%；每股盈利2.06港元，擬派末期股息每股34.3港仙。

其中，持續經營業務的溢利淨額約為28.75億港元，同比上升 79.6%。主要由於年內零售市道有所改善以致銷售額及特許專櫃傭金收入上升，年內環球股市表現理想。整體而言，集團就持續經營業務按營業額計算的淨溢利率由2016年的34.3%升至2017年的58.7%。利福2017年度自持續及非持續經營業務的溢利淨額因於上半年該集團出售於利福地產59.56%股權的一次性收益4.208億港元被進一步推高。

銅鑼灣SOGO vs尖沙咀SOGO

位於銅鑼灣和尖沙咀的崇光百貨是利福國際的大本營，這兩大商業旺區的百貨公司的收入及盈利水準對利福國際來講至關重要。過去兩年，香港SOGO的兩家分店此消彼長，尖沙咀SOGO的吸金能力越來越強：於2017年，銅鑼灣崇光百貨收入占利福國際銷售所得款項總額84.8%，比2016年下降了2個百分點；尖沙咀崇光自2014年11月在該位置營運以來往績亮麗，於2017年錄得收入占銷售所得款項總額的15.2%，同比增長了2個百分點，而於2016年錄得12.4%全年增長後，2017年繼續錄得22.3%卓越銷售收入增幅。

不難發現，雖過去銅鑼灣崇光百貨的收入一直是利福國際的主要來源，但現在客人明顯更鍾情於去尖沙咀的崇光百貨消費。要知道，隨著中國GDP的極速增長，中國內地遊客是其收入主要來源。地理位置上，尖沙咀集中了海港城、The one和崇光百貨，遊客們可以在短時間內快速穿梭於幾個商場中消費，是十分方便快捷的。

2017年，尖沙咀SOGO平均每宗交易額、客流量及逗留購買比率均有所上升，並繼續受惠於化妝品及護膚產品的強勁銷售勢頭，銷售額占整個尖沙咀崇光總銷售額約60%。至於5月及11月的「感謝周」活動，尖沙咀崇光的銷售增長驕人，其中在11月的活動中錄得收入約3.676億港元，同比上升32.8%，超越銅鑼灣崇光之銷售增長。看來，化妝品銷售將會繼續成為尖沙咀SOGO業績的增長點，而女性尤其是內地女性將會繼續在此趨勢中起到重大作用。

可喜的是，香港零售業銷售實現連續13個月上升。香港特區政府統計處5月3日公佈的統計數據顯示，今年3月的零售業總銷貨價值的臨時估計為398億元，同比上升11.4%。從去年3月開始，香港零售業銷售每月均實現上升。統計數據顯示，今年首季度銷售價值的臨時估計按年上升14.3%，顯示市道向好。

另外，近日人民幣走強，加上年內有港珠澳大橋落成及高鐵開通的利好消息，將會給香港零售業注入新的活力。據香港特區政府入境事務處公佈資料顯示，剛剛結束的內地“五一”小長假期（即4月29日至5月1日），訪港內地旅客人數逾59.9萬人次，較去年同期上升22.4%。顯然，香港旅遊業界正復蘇，而這只是一個苗頭，坐擁香港兩大百貨公司的利福國際，往後業績相信會更加靚麗。

截止5月7日收盤，利福國際報15.1港元，升0.16港元，升幅為1.07%，成交390.7萬股，成交額為5880萬港元。

作者：張雨娜

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