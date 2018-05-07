限價房與評估價比值不高於85%將被收購為共有產權房--北京住建委

中國北京市住建委周一發布《關於加強限房價項目銷售管理的通知(征求意見稿)》，規定限房價項目可售住房銷售限價與評估價比值不高於85%的，由市保障房中心收購轉化為共有產權住房，具備共有產權住房購房資格的家庭均可申購，參與搖號配售。

住建委網站刊登該通知稱，此舉旨在保障限房價項目的住房是用來住的，限房價項目可售住房銷售限價與評估價比值高於85%的，由開發建設單位按限價規定自行銷售。

北京大學房地產法研究中心主任樓建波認為文件起到了「雙防雙保」的作用。

「雙防」既通過土地出讓時提前鎖定住房的上市銷售價格，防止開發企業炒地推高房價、地價獲取暴利，也防止住房出售時提前鎖定的價格較市價偏低引起投資投機購房人炒房獲取暴利；”雙保”則既保障了房子是用來住的，也保護了剛需和改善家庭用來自住的住房需求不受到投資投機購房人的擠壓。

樓建波表示，目前看，即便像有些城市那樣采用公開搖號的方式，但巨大的獲利空間還是會吸引大量的購房人參與搖號，其中很多購房人都是本著「買到即賺到」，而非真正需要房子住的動機參與的，導致了真正自住的剛需家庭最終能購買到的概率大大降低。如果由政府收購過來作為共有產權住房再公開搖號銷售，並且購房後以後再賣二手房也只能面向符合共有產權住房購買條件的家庭轉讓，大大壓縮了限房價項目的牟利空間

清華大學房地產研究所所長劉洪玉解讀稱，如果限房價項目銷售時與周邊商品房價差不大的時候，由開發建設單位面向具備本市購房資格的居民家庭進行銷售，所售住房為普通商品房。如果價差較大時，則由政府相關機構統一收購後按共有產權住房的供應規則銷售。

「價格穩定的信號預期傳導非常明確，又不失差異化管理的靈活性，值得肯定。」他表示。

通知明確，設定比例暫定為85%，在實施過程中可根據市場變化和銷售情況適當調整。

市保障房中心收購轉化的共有產權住房，具備本市共有產權住房購房資格的家庭均可申購。搖號配售時，項目所在區戶籍和在項目所在區工作的本市其他區戶籍、非京籍家庭作為優先組配售。

具備共有產權住房購房資格的家庭選購後仍有剩余房源的，市保障房中心可向具備本市購房資格的無房居民家庭進行銷售，其中建築面積大於140平米的住房可向具備本市購房資格的居民家庭進行銷售。

北京房協副會長、秘書長陳志分析指出，總的看，85%的設定比例是經過綜合考量和測算的，按這個比例，目前已推出的限房價地塊，經初步測算80%左右的項目應該不會被收購，將按照普通商品住房由開發企業銷售，因此對這類項目總體影響不大。

此外他表示，通知規定，市保障房中心收購限房價項目時，應在購房合同開始網簽之日起10個月內向開發建設單位付清全部收購款。10個月的結清收購款時間對於開發商來說是比較合理的。通常一個商品住房項目，開發商從開始銷售到全部回款，需要很長的時間。轉化項目要求10個月全部結清收購款，回款進度和開發商自行銷售基本相當。

(路透北京5月7日)

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