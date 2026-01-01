袁志峰 2026-01-16 04:50

今日推介 - 騰訊 (700, $622), 目標價 $680, 止損價 $600

【袁志峰專欄】中國減息，利好港股（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

‌



港股連升 4 日後，周四回調，成交減少，沽空比率偏低，南向資金轉淨賣出。今月以來，恒指累漲 5.0%，跑贏歐美主要股市，但跑輸日本、南韓及台灣股市。預期海外資金加大配置港股行動未完，恒指月內有機挑戰去年 10 月 2 日高位 27382 點， 建議投資者趁回調買入。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 27 點，早盤沖高回落，最多曾漲 207 點至 27207 點，其後倒跌 191 點，午後低位窄幅震盪，收報 26923 點，跌 76 點或 0.3%。成交額按日減 15% 至 2905 億元，12 月份日均成交額 1859 億元。

港股通南向資金轉淨賣出約 15 億元。阿里 (9988)、騰訊(700) 及中芯國際 (981) 錄得 19.8、6.4 及 1.8 億元淨買入。中國移動 (941)、中海油(883) 及中國平安 (2318) 錄得 7.9、3.7 及 2.7 億元淨賣出。1 月以來累積淨買入約 426 億元，12 月淨買入約 229 億元。

恒指跌 0.3%，成份股 55 升 34 跌。比亞迪電子 (285) 漲逾 3%，為升幅最大藍籌。中海油 (883)、龍湖集團(960) 及新鴻基地產 (16) 漲逾 2%。建設銀行 (939)、工商銀行(1398)、中國平安(2318)、長實集團(1113)、恒基地產(12)、華潤置地(1109)、吉利汽車(175)、中通快遞(2057)、銀河娛樂(27) 及中電控股 (2) 升逾 1%。攜程 (9961) 及阿里健康 (241) 跌逾 19% 及 7%，為跌幅最大藍籌。中國人壽 (2628) 及華潤萬象生活 (1209) 跌逾 2%。紫金礦業 (2899)、中國宏橋(1378)、中信股份(267)、中國聯通(762)、泡泡瑪特(9992) 及創科實業 (669) 跌逾 1%。

恒生科指跌 1.4%，收報 5828 點，成份股 13 升 17 跌。大型科技股漲跌不一，騰訊 (700) 跌逾 1%，快手及阿里 (9988) 跌逾 2%，網易 (9999) 跌逾 3%。華虹半導體 (1347) 漲逾 6%，為升幅最大成份股。比亞迪電子 (285) 及舜宇光學 (2382) 漲逾 3% 及 2%。中芯國際 (981)、比亞迪(1211) 及地平線機器人 (9660) 升逾 1%。攜程 (9961) 及同程旅行 (780) 跌逾 19% 及 8%，為跌幅最大成份股。金蝶國際 (268) 及阿里健康 (241) 跌逾 8% 及 7%。京東健康 (6618) 及騰訊音樂 (1698) 跌逾 2%。

板塊方面，晶片、手機零件及內房股逆市上升。龍湖集團 (960) 及綠城中國 (3900) 升逾 2%。旅遊及線上醫療股跑輸大市，跌幅居前。阿里健康 (241) 跌逾 7%，平安好醫生 (1833) 及京東健康 (6618) 跌逾 4% 及 2%。

周四上証指數低開 0.5%，早段曾倒升 0.2%，隨後輾轉下滑，午後最多曾跌 0.7%，收報 4112.6 點，跌 0.3%。深証成指升 0.4%。科創 50 指數跌 0.5%。滬深兩市總成交約 29100 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 10400 億元，12 月份日均成交額約 18600 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

人民銀行副行長鄒瀾在國新辦新聞發布會上表示，將下調各類結構性貨幣政策工具利率 0.25 個百分點，各類再貸款一年期利率降至 1.25%，其他期限檔次利率同步調整。(信報)

人民銀行公布，去年新增貸款 16.27 萬億元 (人民幣 ‧ 下同)，低於 2024 年的 18.09 萬億元，連續兩年下跌。按此計算，去年 12 月新增貸款 9100 億元，勝預期。去年 12 月底，人民幣貸款餘額 271.91 萬億元，按年增長 6.4%。去年 12 月底，廣義貨幣(M2) 餘額 340.29 萬億元，按年增長 8.5%。(信報)

4) 個股訊息

阿里巴巴 (9988) 召開人工智能 (AI) 助手「千問 App」發布會，宣布千問 App 全面接入淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等阿里生態業務，在全球首先實現點外賣、買東西、訂機票等 AI 購物功能，並向所有用戶開放測試，實現 AI 驅動的一站式購物與生活服務功能。(信報)