Ladies and gentlemen, let’s 歡迎中國新首富雷軍,are you OK?

打開時下年輕人最熱愛的二次元視頻網站嗶哩嗶哩,如果能在鬼畜區發現一個伴著Lou Bega的《Angelina》,就是2013年春晚上蔡明和潘長江跳舞小品的背景音樂,循環播放著一些非常簡單的帶聲調的英文「How are you」,「Are you OK」,「Thank you very much」,只是畫面被厚厚的彈幕覆蓋著,很難看清具體人像的視頻,那麼恭喜你,你已經找到了B站的鎮站之寶之一——雷軍的Are you OK。

2015年4月,小米CEO雷軍參加了小米4i印度新德里的發布會,其中式口音的英語被國內網友用快速重覆方式剪輯成鬼畜視頻,三年之後,這個時長2分12秒的視頻已經被播放近1000萬次,有了10.9萬彈幕。

如果放到十年前,這件「丟臉」的事情大概會令金山時期的雷軍十分窘迫。周鴻祎口中那個以柳傳志、段永基等中關村第一代企業家為楷模,太過在意別人對他的評價的「講究人」,已經脫胎換骨。他甚至可以在B站唱歌,或者到《奇葩說》上自我調侃:Ladies and gentlemen, are you OK?

就連自食其言的打臉也變得沒那麼難接受。比如,雷軍2016年還公開承諾小米五年之內不上市,小米卻已經從2017年底開始邀請投行就今年IPO事宜進行投標。

5月3日,小米集團正式向港交所提交IPO申請文件,或將成為港交所「同股不同權」公司上市的第一股。

在很多人眼裏,雷軍還有可能借此撼動中國首富的位置。盡管外界對於小米的估值測算差距較大,上至2000億美元下至700億美元,但1000億美元算是一個大眾接受的平均數字。如若可以到達這一數字,擁有31.41%股權的雷軍即使無法通過IPO一舉成為中國的新首富,也能在福布斯富豪排行榜上超過王健林,僅次於李嘉誠。

雷軍並不差錢。要知道,除了作為小米的創始人,他還是投資人,手中起碼掌握了11家上市公司和15家新三板企業,其中不乏人們熟知的wps、獵豹移動、YY語音等。雷軍少年得志,坊間流傳的故事裏,馬雲、馬化騰都曾在創業之初尋求他的投資,但都被喜歡「投熟」的他拒絕了。在金山舊部陳睿入主嗶哩嗶哩後,甚至還傳出雷軍要入股這個自己擁有超高人氣平台的消息。

他更缺的是一個「成功」。在金山折騰了16年,光為IPO就殫精竭慮8年,這之中被許多後輩「彎道超車」的他,最大的願望就是辦一個100億美金的公司。他在小米完成了這個目標,現在正在向更高的市值發起沖擊。

這一次,雷布斯,are you OK?

諸葛亮在中關村

雷軍在互聯網的江湖裏算是真正的「老人」。1992年,與同學合作技術創業失利的他,大學畢業後從武漢北上去了中關村,在一個計算機展覽會上,見到了仰慕已久的中國軟件第一人,「WPS之父」求伯君。不久,他就加入了金山,召集了不少頂尖程序員,成立了金山開發部。在IT界,他的起點很高,要算是求伯君、楊元慶這一代的人,而與他年齡相差不大的丁磊、馬化騰、周鴻祎那個時候才剛剛開始工作,是小字輩。

他的勤奮,是整個中關村有目共睹的:他可以通宵達旦地工作,在很長時間裏只睡四五個小時。有員工早上6點半來上班,還看到雷軍正夾著包從大廈走出來,而之前一天,他夜裏才坐飛機回到北京。後來金山轉型做網遊的時候,他想了解網遊行業,白天工作,晚上玩傳奇,有時玩累了就睡在公司裏。

金山時期的雷軍也經歷了大起大落。在1996年研發基於Windows 的「盤古」組件慘敗之後,許多程序員們無法接受這個殘酷的現實,傷心地離開了,甚至有人發誓此生再也不寫程序。這次失敗帶來的資金緊張,以及微軟正在此時發力推出Office中文版,鯨吞WPS的市場份額,令當時的金山進入了一年多的低谷期,後來整個WPS97只有四名程序員堅持開發。這種頹勢直到推出了《金山影霸》、《劍俠情緣》和《金山詞霸》等遊戲和工具產品,才得以緩解。

1998年8月,聯想以450萬美元現金外加450萬美元商譽注資金山,公司實現重組,雷軍出任CEO。「金山公司的志向是3年內在香港上市,5年內成為國內最受尊重的軟件企業,10年內成為國際化軟件企業。」意識到錢的重要性,雷軍當時立下了軍令狀。

然而他也沒有想到,磨難般的「八年抗戰」IPO歷程開始了,金山的上市地點經歷了香港創業板、深圳創業板、深圳主板、納斯達克、香港主板的五次變化。起初「挑花了眼」,總覺得不夠理想,但2000年前後美國納斯達克網絡股泡沫破裂後,形勢急轉直下。期間,為了在國內主板上市,保證連續3年盈利,那時的金山有錢都不敢花,因為一花就會產生費用,馬上就虧損,達不到上市的要求。這次的嘗試,以2003年雷軍決定投入熱火朝天的網遊產業,放棄省錢上市為結束。

2005年金山又準備赴美國納斯達克上市,然而仿佛被命運捉弄一般,美國正在清理整頓資本市場,國會和政府通過了對上市企業嚴格要求的《薩班斯法案》,頒布了一系列企業準入審查制度,中國企業赴美上市的門檻大為提高。這一計劃也宣告失敗。

上市蹉跎了整個金山。「為了上市,我們在國內A股、美國納斯達克和港股等交易所都做了嘗試,我的經驗甚至多到可以給別的公司做IPO咨詢了,」雷軍說。

固執和勤奮,是一棵藤上結的兩個果子。百富妹覺得,越是奉行完美主義、追求極致的人,越是容易錯失機會。後來雷軍反思人生時,偶爾也會懷疑自己從領導哲學到做事哲學上,是不是錯了。

2007年10月9日,金山軟件(03888-HK)正式在香港聯交所掛牌上市。雷軍與高層們西裝筆挺,佩戴紫色胸花,在交易所大廳前例行合影。之後,他避開人群,站在香港聯交所的看台上,透過玻璃窗觀看樓下大廳的情況。

那一刻的雷軍是平靜的。他感覺卸下了心頭最大的負擔:「之前我開了這麼多口頭支票,相比對求伯君和張旋龍,這是我更重的債。因為我每天都要面對著他們。他們睡地鋪,熬夜加班,自己苦哈哈地,卻看著人家過小康生活。」可眼眶卻紅了起來,就連身旁的求伯君扭過頭來和他說話,他也沒有察覺。

沒過多久,他從金山公司辭職,只是繼續擔任執行董事及董事會副主席職務。「從1992年開始,特別是1998年擔任公司一把手後,雷軍面臨了很大的精神與工作壓力。我們董事會對雷軍的評價是『鞠躬盡瘁,功在金山』,雷軍就是金山的諸葛亮。」求伯君說。

八年之癢,大佬仍在江湖

在許多人看來,雷軍「開竅」都是在從金山離開之後。三年天使投資人的摸索,讓他逐漸領會了當時互聯網模式的內在邏輯。

那幾年,也是互聯網剛剛在中國產生化學反應的時代。2009年,淘寶第一屆「雙十一」購物節,當時只有李寧(02331-HK)、聯想、飛利浦等27家商戶參與。然而一天結束時,淘寶商城交易額突破了5200萬元,是日常交易額的10倍,超出所有人想象。那幾年,電商的快遞開始攻占各大學校和單位,女孩走在校園裏,常常可以見到迎面走過來的人跟自己穿著同一家淘寶店做的裙子。

2010年4月6日,小米初創於北京北四環保福寺橋銀谷大廈的一個小辦公室

2010年,雷軍創立了小米科技,口號是“為發燒而生”。後來證明,他確實在互聯網的奇跡史上寫上了自己的名字。1年後半,小米手機1第一次正式網絡售賣,5分鐘內30萬台售完。到2012年年底,年末專場25萬台小米手機在16分9秒售罄,其中小米2在2分56秒售罄。

做小米,他結合了蘋果和海底撈的長處。一方面采用高通的處理器,選取高端配置,用富士康的加工廠做手機;另一方面強調「口碑」,向海底撈學習服務。

後來他總結,所謂的「小米模式」就是用互聯網思想武裝的傳統消費電子。在他眼裏,互聯網是一種方法論,是一種思想,小米可能是體現互聯網思維最淋漓盡致的一家企業。

2014年之後,急沖的小米也難以避免地陷入了手機銷量下滑的泥潭。不過,通過發展線下渠道、海外市場等方法,最終在2016年底實現了自救。

「前幾年我們沖得太快,創造了現代商業史上的成長奇跡,但也提前透支了一部分成長性。所以,我們必須放慢腳步、認真補課,而且早補要比晚補好,文火慢補要比急火猛藥好。」雷軍說。

2017年,小米從泥潭裏走出來,而這次,雷軍似乎趕上了IPO的最好時機:因為這一年年底,港交所也推出20年來最大變革——同股不同權。這一政策如若早推出十年,馬雲不會贖回股票,遠赴美股上市。

說起來,從雷軍創立小米到現在,也是八年。他在為IPO而寫的《小米是誰,小米為什麼而奮鬥》公開信裏,強調小米不是單純的硬件公司,而是創新驅動的互聯網公司。這一點正是針對市場最關心的問題,也就是小米的估值。畢竟,作為一個硬件公司,按照雷軍的承諾,「凈利率永遠保持5%以下」,以千億元營收規模來算,那麼利潤就是50億人民幣左右,市盈率20倍的話,估值只有160億美元左右,而1000億美元顯然是按照互聯網公司的方式來計算的。

市場會如何回應小米的真實價值,我們尚不得而知。但雷軍的老朋友們,都在為他鼓勁:在他發出這份公開信後,真格基金創始人徐小平、覆興集團董事長郭廣昌、藍港互動集團創始人王峰、拉卡拉創始人孫陶然、嗶哩嗶哩CEO陳睿和小鵬汽車創始人何小鵬都跟進回覆了他,不啻是個一呼百應,群雄並起的局面。就連已經退休的香港華人首富李嘉誠,都出面促成長和與小米的全球戰略合作,在奧地利、丹麥、香港、愛爾蘭、意大利、瑞典和英國等全球17700家店鋪出售小米設備。

小米與長江和記集團5月3日成立全球策略聯盟

在小米的招股書發布當天,小米官方微博上發布了幾張雷軍同李嘉誠和長時新掌門人李澤鉅三人喝葡萄酒的照片。這次,被網友指出握杯姿勢最不標準的反而是李嘉誠,雷軍的姿勢屬於「以不變應萬變」,適合所有場合。或許這也為小米的IPO開了一個好頭:能夠順利完成人生第二次IPO,雷軍也可以釋然說出「I’m OK」了。

