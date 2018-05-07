費城半導體指數跌破200日均線 頭肩部形成 接下來走勢值得注意

曾經非常熱門的晶片股近來不再受青睞，從近期高點下跌了 15%，並中止了創紀錄的連續多頭走勢。



Pension Partners 研究部主任 Charlie Bilello 說，這股走勢正向股市發出預警。



「回頭看 2016 年 5 月，費城半導體指數首度突破 200 日均線，之後一直續這股多頭走勢，直到上周才跌破這個水平。」Bilello 指出。



由 30 支股票組成的費城半導體在 4 月 24 日跌破 200 日移動平均線。在此之前，指數已連續 458 天收在 200 日均線之上，這是該指數 25 年歷史來前所未有的連續紀錄。

費城半導體指數的走勢一直在 200 日均線之上，直到最近。

Bilello 說，「這是個值得關注的現象，因為半導體是經濟的領先指標，也是股市的領先指標，你不會希望這個產業開始走弱。」



他解釋說，半導體產業往往比其他產業更具經濟敏感性。因為它具有景氣循環性展現，當晶片股表現良好時，通常也代表整體經濟表現也很好。



另一個有趣的模式可以圖表解釋晶片產業接下來的發展方向。



Bilello 說：「這裡出現了所謂的『頭肩部』。」他指的是 1 月初的左肩部形態，3 月中旬的頂部和 4 月中旬的右肩部形成。



頭肩部的形成方式是：先出現高點，接著是下跌，然後反彈至更高的高點，第二次下跌，然後是出現未達前波高點的反彈。它可以用來預測多頭走勢何時結束。



Bilello 說，在這個頭肩部形成過程中出現的一系列低點是觀察的關鍵。



根據 Bilello 的圖表，「你不會想在這種走勢中看到重挫。」「你會想看到它在這裡穩定下來並推回高點。」



費城半導體指數在 2 月的拋售期間創下了 1203 美元的今年最低點，這代表著其第一個肩膀的結束。其最近一次的盤中低點出現在 4 月 25 日的 1223 美元。



自 2016 年年中費城半導體指數漲幅超過標普 500 指數後，熱度就開始降溫。這對 Bilello 來說並不是一個主要問題，但若晶片股繼續下滑，這可能就會成為一個問題。



他說，「今年一直是橫盤格局，這倒是沒有關係。」「半導體不必當領頭羊；但你絕對不希望看到半導體落後大盤。」



這些技術面的分析歸結到投資人應該問的一個問題：為什麼半導體的強度正在減弱？



Bilello 說：「股市真正要問的關鍵問題是基本面到底如何。」「是預計明年獲利將會減弱，還是只是在消化去年的漲幅？」



費城半導體指數在 2016 年和 2017 年連續上漲近 40%。今年以來該指數僅上漲 1%，低於過去幾年，但優於標普 500 指數近 2% 的跌幅。