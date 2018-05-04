投資新選擇！標普500債券ETF問市 公司夠賺錢才能被納入

債券 ETF 涵蓋範圍之廣，從美債到高風險的新興市場債皆包含在內，但至目前為止，沒有一檔債券 ETF 是專注於標普 500 公司所發行的公司債，於 3 日發行的 ProShares 標普 500 債券 ETF 扭轉了這個情況。

ProShares 標普 500 債券 ETF(SPXB)，追蹤由 200 多家公司發行的 1000 多種流動性最高的投資級債券，標普 500 公司發行超過 5000 種公司債。該債券 ETF 的平均到期期限為 11.5 年，且不包涵外國公司和總面值低於 7.5 億美元的債券。

ProShares 標普 500 債券 ETF 目前還未列出依 SEC 規定方法所計算的基金配息率，但其基礎指數殖利率為 3.75%，根據該債券的平均帳面息率以及到期殖利率 3.95% 計算。

該 ETF 的操作費用比率為 0.15%，這看起來並不昂貴，但仍然是大盤基金成本的 3 倍。追蹤巴克萊美國整體債市指數的 iShares 美國核心綜合債券 ETF (AGG)，其費用率為 0.05%。

操作費用是指基金公司經營一檔共同基金的費用支出，操作費用比率 (Expense Ratio) 是以基金一年的經營費用，除以該年度基金的平均資產淨值得出。

儘管如此，認為標普 500「熟悉又舒適」的投資者，應該會被 ProShares 標普 500 債券 ETF 所吸引，巴倫週刊報導，ProShares 的執行長 Michael Sapir 表示：「這些是由標準普爾所選擇的大型公司，代表著美國經濟。」

債券發行者必須連續至少兩季呈現獲利，才能進入該基金，所以像特斯拉這種不賺錢公司所發行債券將不被納入。此債券 ETF 陣容強大，包含頂級發債者蘋果、摩根大通、微軟與富國銀行等，大部分的信用評級皆在 BBB 以上。

要評估的是，隨著利率上漲，現在可能不是投資長期債券基金的最佳時機，SPXB 看起來比美國廣泛的債券市場風險更大。SPXB 的存續期間為 7.7 年，高於 AGG ETF 的 5.9 年。這代表著如果利率上升 1%，SPXB 價格會下跌超過 7%。