用這三招挑債券基金，美國升息也不怕！

美公債殖利率揚 投資級債券基金吸金 新聞來源: 經濟日報 2018/05/02 美國 10 年期公債殖利率上周一度站上 3%，為四年來首見，保守資金退守高評等債券，投資級公司債基金上周吸金 44 億美元。風險債基金則是雙雙失血，其中，高收益債券基金淨流出 24 億美元，新興債基金也有 7 億美元的淨流出。

根據 EPFR 資料統計，今年至 4 月 25 日止，債券型基金累計流入 597 億美元，顯示即使在升息期間，仍有一群偏愛債券的投資人，持續買入債券型基金。那在升息循環期間，該如何挑選債券基金呢？對於這群喜愛債券基金的投資人，鉅亨基金交易平台建議把握三個重點：

1. 升息循環期間，債券怎麼挑？

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/05/02；採用美銀美林債券相關指數；此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

由於利率上升時，不利債券價格，因此，在升息期間，我們建議債券投資人因以降低債券價格波動，並透過長期持有領取債息的策略來投資債券型基金。

回顧過去美國四次升息經驗 (見上圖)，屬於高評等債券的美國公債與美國投資級債的表現相對穩定，平均分別上漲 12.9% 與 11.7%，上漲機率達百分之百；相較之下，高收益債雖然獲利有機會超過 20%，但平均上漲 11.1%，且上漲機率為 75%，均落後高評等債券。

鉅亨基金交易平台認為，因為發行高評等債券的企業體質較健全，在升息期間，不易因為資金借貸成本提高而發生違約，是高評等債券的平均績效相比高收益債來得穩定的主要原因，建議要投資債券的投資人，可以選擇評等高的債券型基金為主。

而從 EPFR 的基金資金流向也可看出，市場資金持續湧入投資級債券基金 ( 年初至 4 月 25 日止，高收益債基金淨流出 329 億，而投資等級債券基金則淨流入 427 億 ) 顯示，在升息循環中，高評等的債券較受國際資金青睞。

2. 選擇存續期間較短的債券基金

另外一個挑選重點就是，選擇較短存續期間的債券基金。我們知道升息會造成債券價格下跌，但到底會跌多少？有沒有一個指標是可以告訴我們這些的？有的，那就是債券的存續期間 (Duration)。存續期間是用來表示債券價格對於利率的敏感程度，舉例來說，某檔債券的存續期間為 3 年，表示當市場利率上升 1% 時，這檔債券價格會下跌 3%，反之，如果利率下跌，那這檔債券價格就會上漲 3%。

由此，我們可以瞭解，存續期間越短，債券價格越不容易因為利率改變而大幅變動，因此，在升息循環時，選擇存續期間較短的債券，可以有效避免價格波動，再加上投資債券主要的收益來源為債息，只要債券的價格不要下跌過大，透過長時間的持有，含息總報酬也較容易有不錯的表現。

3. 全球佈局，分散美國升息風險

最後一點，則是多元分散，雞蛋不要放同一個籃子。以目前全球主要央行的貨幣政策走向來看，歐洲、日本仍處與較為寬鬆的貨幣政策，意味著美國升息，對於這些地區的債券影響較低，建議投資人在選擇債券基金的同時，可瞄準投資組合中持有多國債券的債券型基金，以避免單一國家升息而影響整體投資組合的績效。

鉅亨投資策略

高評等 + 存續期短 + 多國佈局 美國升息也不怕

鉅亨交易平台建議投資人在升息循環中，可採用三個重點來挑選債券型基金：1) 選擇高評等債券，避免違約風險 2) 挑選存續期間短，或是基金經理人採用靈活調整存續期間策略的基金 3) 選擇佈局多國債券的基金，避免單一國家升息風險。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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