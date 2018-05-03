〈安本聚焦另類投資〉後QE時代 投資人將面臨三大難題

美國聯準會 (Fed) 最新利率決策在台北時間今 (3) 日凌晨 2 時出爐，Fed 決議把聯邦資金利率區間維持在 1.5% 至 1.75%，外界預期下次升息時間落在 6 月，面對後 QE(量化寬鬆政策) 時代，安本標準投資管理亞太區多重資產投資主管吳麗如表示，投資人普遍將面臨升息環境波動加劇、股債齊漲齊跌、收益偏低等三大難題。

安本標準投信總經理馬文玲表示，今年以來地緣政治風險高漲，升息壓力不斷，市場的波動變得更加明顯，股債的相關性上升，趨向齊漲齊跌，再來股債等資產價格居高不下，壓低收益率水準，這些都是台灣投資人當前面臨到的挑戰。

吳麗如進一步分析，當成熟國家央行減少貨幣寬鬆，甚至進入升息環境，投資人面臨市場震盪的次數、震盪的頻率均可能加劇。

此外，金融海嘯以來，在資金行情的引導下，股債負相關性不再，變成齊漲齊跌的正相關性，去 (2017) 年以來正相關性更持續上升，增加投資的難度；而長期股債多頭使價格上漲，壓縮收益空間，傳統資產類別能提供的收益水準有限，且來源也有限。

面對後 QE 時代投資上的難題，吳麗如建議，投資上可留意風險分散、收益較佳的投資領域，例如與主要股債市風險脫鉤的另類投資，包括再生能源基礎建設、社會基礎建設、租賃標的證券化、訴訟融資等。