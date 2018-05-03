特斯拉的大麻煩：OEM電動車競爭越來越猛

特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 公布財報，雖然調整後每股虧損 3.35 美元，是低於市場預期，但市場更關注的 Model 3 生產率，其實仍未在本次財報上達標、燒錢速度也依然快速，這些「老問題」始終是困擾著特斯拉的經營團隊。
《ZeroHedge》報導，雖然特斯拉連連虧損、量產能力不佳，但這些問題都還不會讓特斯拉的投資者望之卻步，但是學如逆水行舟、不進則退，特斯拉最大的威脅其實是：競爭者的迎頭趕上。
而華爾街投行巴克萊近日一份報告也證實了這件消息，特斯拉由於每季都延遲，市場競爭者正開始追上特斯拉之技術。
1. 從電池角度來看 （引爆點是 75-100 美元／kwh)
這意味著特斯拉目前的一些競爭對手，已經更具成本效益。
2. 以 TCO 為基礎，BEV 車已快速與 ICE 競爭者並駕齊驅。
雖然目前來說，特斯拉銷售量還是遠遠超過同業。
3. 進軍中國？巴克萊認為，中國的 BEV 市場更分裂，而且均為國內業者主宰，特斯拉可能討不了好。
巴克萊在該份報告中，還列了幾點摘要，顯然對特斯拉前景抱持悲觀：
- 1. 德國 OEM 廠和傳統車廠，現在已經推出令人興奮的新款 BEV 了，估計 2018 年將有 6 款新車型，明年有 13 款。
- 2. 德國工業 4.0 正快速崛起，加上德國製造是現在最先進的製車技術，並且德國工業 4.0 可以和人類、機器人、人工智能、物聯網等融為一體。
- 3. 馬斯克認為應該縮減特斯拉的自動化程度，但這恐怕對特斯拉的毛利率造成不利影響。
根據巴克萊 2 週前發布的報告，巴克萊雖然讚賞加速全球電動車發展，也認為 Model 3 價格有吸引力，但該行仍持續看空特斯拉，目標價為每股 210 美元。
特斯拉未來幾年面臨的競爭加劇，過去的概念車也都出現在展廳了。雖然現在價格低廉的 Model 3 還是沒有敵手，競爭者大多衝著 model S⁄X 來（其價位在 8 萬 - 10 萬美元)，但是有越來越多市場能負擔得起的 EV 價位出現了，單就歐美就有幾款，遑論中國市場，例如：
高階車款：
- Jaguar IPace (歐洲今年 Q2 發售、美國 Q3 發售)
- Audi eTron (歐美今年下半發售)
- Porsche Mission e (明年 Q2)
- Mercedes EQC (明年稍晚)
- BMW iX3 (2020 年初)
中、低階車款：
- Chevy Bolt (已發售)
- Nissan Leaf (已發售)
- Hyundai IONQ EV (今年發售)
- Hyundai Kona EV SUV (歐洲今年夏季發售、美國 Q4 發售）
- GM Buick variant of bolt
- VW ID Neo (2020 年發售)
眼看 OEM 的電動車大軍就要來襲，這場龜兔賽跑究竟誰輸誰贏，馬斯克恐怕不能只靠不理會分析師之發問無聊就躲過了。