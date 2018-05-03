特斯拉的大麻煩：OEM電動車競爭越來越猛

特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 公布財報，雖然調整後每股虧損 3.35 美元，是低於市場預期，但市場更關注的 Model 3 生產率，其實仍未在本次財報上達標、燒錢速度也依然快速，這些「老問題」始終是困擾著特斯拉的經營團隊。

《ZeroHedge》報導，雖然特斯拉連連虧損、量產能力不佳，但這些問題都還不會讓特斯拉的投資者望之卻步，但是學如逆水行舟、不進則退，特斯拉最大的威脅其實是：競爭者的迎頭趕上。

而華爾街投行巴克萊近日一份報告也證實了這件消息，特斯拉由於每季都延遲，市場競爭者正開始追上特斯拉之技術。

1. 從電池角度來看 （引爆點是 75-100 美元／kwh)

這意味著特斯拉目前的一些競爭對手，已經更具成本效益。

2. 以 TCO 為基礎，BEV 車已快速與 ICE 競爭者並駕齊驅。

雖然目前來說，特斯拉銷售量還是遠遠超過同業。

3. 進軍中國？巴克萊認為，中國的 BEV 市場更分裂，而且均為國內業者主宰，特斯拉可能討不了好。

2017 年歐美和中國 BEV 銷售量一覽

巴克萊在該份報告中，還列了幾點摘要，顯然對特斯拉前景抱持悲觀：

1. 德國 OEM 廠和傳統車廠，現在已經推出令人興奮的新款 BEV 了，估計 2018 年將有 6 款新車型，明年有 13 款。

2. 德國工業 4.0 正快速崛起，加上德國製造是現在最先進的製車技術，並且德國工業 4.0 可以和人類、機器人、人工智能、物聯網等融為一體。

3. 馬斯克認為應該縮減特斯拉的自動化程度，但這恐怕對特斯拉的毛利率造成不利影響。

根據巴克萊 2 週前發布的報告，巴克萊雖然讚賞加速全球電動車發展，也認為 Model 3 價格有吸引力，但該行仍持續看空特斯拉，目標價為每股 210 美元。

特斯拉未來幾年面臨的競爭加劇，過去的概念車也都出現在展廳了。雖然現在價格低廉的 Model 3 還是沒有敵手，競爭者大多衝著 model S⁄X 來（其價位在 8 萬 - 10 萬美元)，但是有越來越多市場能負擔得起的 EV 價位出現了，單就歐美就有幾款，遑論中國市場，例如：

高階車款：

Jaguar IPace (歐洲今年 Q2 發售、美國 Q3 發售) Audi eTron (歐美今年下半發售) Porsche Mission e (明年 Q2) Mercedes EQC (明年稍晚) BMW iX3 (2020 年初)

中、低階車款：

Chevy Bolt (已發售) Nissan Leaf (已發售) Hyundai IONQ EV (今年發售) Hyundai Kona EV SUV (歐洲今年夏季發售、美國 Q4 發售） GM Buick variant of bolt VW ID Neo (2020 年發售)

眼看 OEM 的電動車大軍就要來襲，這場龜兔賽跑究竟誰輸誰贏，馬斯克恐怕不能只靠不理會分析師之發問無聊就躲過了。