特斯拉首季虧損擴大 和大持穩盤上 貿聯-KY尾盤跌幅加重

特斯拉 (Tesla) 公佈第一季虧損擴大達到 7.09 億美元，不過預估 2 個月內 Model 3 週產量可達到 5000 台，今天特斯拉相關概念股盤中走勢分歧，和大 (1536) 開低走揚，乙盛 - KY(5243)則處於盤下震盪，至於貿聯 - KY(3665)則開低走低，尾盤跌幅加重。特斯拉公布今年第一季財報，單季營收 34.08 億美元，較去年第四季 32.88 億美元成長 3.6%，較去年同期 26.96 億美元增加 26.4%。單季虧損達 7.09 億美元，較去年第四季虧損 6.75 億美元擴大，也比去年同期虧損 3.3 億美元擴大，每股基本虧損 4.19 美元。



法人表示，和大透過供應電動車減速齒輪箱關鍵零配件，切入特斯拉供應鏈；乙盛 - KY 由墨西哥廠產能供應天窗、電池組件切入，貿聯 - KY 供應特斯拉電源管理線束和充電裝置。江申 (1525) 透過轉投資中國大陸廣州恩梯恩裕隆，供貨傳動軸產品，切入特斯拉新款電動車供應鏈。



受到特斯拉首季虧損擴大影響，今天相關概念股漲跌互見，貿聯 - KY 跌幅較重。



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