摩根士丹利開噴：馬斯克，你認為「無聊」的問題才是特斯拉的關鍵

「這是本人從業 20 年來經歷過的最不尋常的一次財報電話會。」在特斯拉奇葩的分析師電話財報會議後短短幾小時，摩根士丹利分析師迅速發研報狂批。

為何這麼說？當 Berstein 分析師 Toni Sacconaghi 提問的時候，他的問題竟然被馬斯克當場切斷了，還評價問題太沒勁，所以拒絕回答。緊接着下一個分析師的問題也被馬斯克評為「無聊」，也沒有回答…… 更令人震驚的是，馬斯克把整條分析師的電話接入都給切斷了，轉頭去回答散戶問題去了。

摩根士丹利分析師認為，雖然電話會上分析師的問題可能本身確實很枯燥「無聊」，但這種問題對於一家使用極高槓桿、且極其燒錢的企業來說至關重要。

摩根士丹利之前就分析稱，Model 3 即使是短期生產方面的變動都可以顯著地影響特斯拉的現金水平、流動性和財務信貸價值。這是因為固定成本吸收（fixed cost absorption）和負值營運資本之間的內在相互作用。

在他看來，與其他因素相比，Model 3 的生產情況完全可以左右特斯拉的股價，決定它究竟是向上測試他們 561 美元的最佳假設情形，還是向下試探 175 美元的最糟糕假設情形。

有人好奇馬斯克所謂的「無聊」問題究竟是什麼。這些問題， 正如華爾街見聞的一位用戶所評價的：對於馬斯克是挺無聊的， 但對投資人很重要。

分析師到底問了什麼？

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 問道：「你之前說特斯拉沒有籌集更多資金的需要，但很多參加這場電話會議的投資者會說，特斯拉最好還是增加更多資金。所以，我的第一個問題是……」

悲催的是，Adam Jonas 話還沒說完，馬斯克直接打斷了他「我不同意」。

Berstein 分析師 Toni Sacconaghi 想知道，特斯拉計劃今年將資本支出降到 30 億美元以下，低於去年的 34 億美元，將對 Model 3 的產量和電池來說意味著什麼。首席財務官 Deepak Ahuja 對此作出了回答。隨後，Sacconaghi 進一步追問資本要求的詳細分配計劃，但突然間，信號被切斷了，然後就飄來馬斯克的聲音：「不好意思，這問題太沒勁了（not cool）。下一個問題是啥？」

接下來發問的是 RBC Capital Markets 分析師 Joseph Spak。他問到了預定的 Model 3 的問題，他想請馬斯克給出一些可以用來衡量車輛預定情況的標準。比如，那些預定的 Model 3 究竟有多少已經進入了可選配置階段。

話音剛落，馬斯克迅速表達了他的不屑一顧：「我們要去回答 YouTube 上的問題了。你們這些問題實在太無聊，乾脆弄死我算了。」

其實，被批無聊的不只是分析師，馬斯克連散戶都沒放過。儘管馬斯克興致勃勃地切了分析師的信號，轉而跑去接一位名叫 Galileo Russell 的散戶的提問，但當此人問及「你願意讓保時捷以每小時 350KW 的超級充電速度擊敗嗎」，馬斯克打斷了他的話：「問點有意思的呀」。

在電話會快結束的時候，當來自 Baird 的分析師 Ben Kallo 再次問及特斯拉何時才能讓 Model 3 的每周產量達到 3000 輛或者 4000 輛時，馬斯克終於忍不住了，在抱怨了一倍任何小消息都能被迅速泄露出去之後，他開始對投機者們隔空喊話：

人們過於關注發生在幾周或者幾個月內的事情。投資的全部準則在於，你不應當只是將注意力集中在短期的事情上，應該去看那些長遠的事情。我們對滿足日內交易者（即短線炒家）的慾望沒有興趣。我根本不在乎，請賣了我們的股票吧，千萬別買了。

馬斯克其實還是回答了關鍵問題

馬斯克究竟在電話會上回答投資者關注的重點問題了嗎？其實他回答了。

儘管他任性地把尷尬場面丟給了 Berstein 分析師 Toni Sacconaghi 和 RBC Capital Markets 分析師 Joseph Spak，但他確實有正面回答關於產量、資本開支等關鍵問題。

產量——

馬斯克顯然對自家汽車的產量很有信心：「我認為，產量的真正問題、最大挑戰就是軟體問題。在這一點上，我們占據優勢，我敢說，特斯拉的軟體比其他汽車公司好得多。」

按照他的解釋，軟體控制着汽車的整套自動駕駛系統，並且將車輛與特斯拉的中央操控系統相互連接。

利潤率——

針對分析師提出的 Model 3 利潤率問題，馬斯克回答稱，年底前 Model 3 的毛利率會在 20% 上下，而且他們對明年達到 25% 也有信心，這是一個「絕對可以期待」的數字。

生產效率——

馬斯克稱，他相信製造業效率的關鍵在於兩點：速度和密度。他說，如果兩家公司在競爭，一家把資本開支翻了一倍用於把產量翻倍，另一家也可以。

生產線暫停——

對於巴克萊分析師 Brian Johnson 提出的生產效率和近期曝出的部分生產線暫停會否影響產量目標的問題，馬斯克回答稱，這就好像你不能完全不去維護生產設備、升級生產設備一樣。必須去不斷地做機器檢修，不能讓它們一直處於每周 7 天、每天 24 小時的運轉狀態。

馬斯克惹怒「金主」

整體來看，摩根士丹利認為特斯拉的這場分析師財報電話會議辦的不好，他們從投資者處獲得的反饋同樣如此。

摩根士丹利認為，如果忽略馬斯克的令人意外的言行，特斯拉能夠取得如今的成功，很重要的一點在於其與資本市場在為他們的野心計劃融資方面的關係。而電話會議上的分析師們恰恰代表了特斯拉一直以來所依賴的為他們提供資金的金主們。

加拿大皇家銀行（RBC）稱，特斯拉的「奇葩」財報電話會議令投資者們信心受到衝擊。摩根大通認為，特斯拉股價今天很有可能下跌。

馬斯克或許也為自己粗暴的舉動付出了代價：在他切斷分析師信號之後，特斯拉股價在盤後交易時段短短 20 分鐘不到的時間裡大跌 5%。

儘管對分析師電話會評價不佳，但摩根士丹利分析師依然對特斯拉維持「持股 - 觀望」評級，行業觀點「謹慎」，目標價 376 美元。高盛則重申對特斯拉的「賣出」評級，因認為特斯拉產量很有可能達不到目標。

周四美股盤前，特斯拉股價跌超 4%：

『新聞來源／華爾街見聞』