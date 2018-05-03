美國考慮限制中國電信企業 目標或是華為和中興通訊

路透報導，兩位行業官員透露，美國政府正在考慮簽署行政令，限制部分中國企業在美國銷售電信設備的能力。此舉的目標可能是華為和中興通訊 (000063)。在此之前，《華爾街日報》率先揭露這項消息。美國政府已經針對華為和中興通訊這兩家全球重要的電訊設備製造商，以國家安全考慮為由，在近期採取一系列行動限制其在美國的業務。



目前華盛頓方面已派遣一支由美國財長努欽為首的團隊前往北京，討論不斷惡化的中美經濟關係。川普威脅要對多達 1,500 億美元的中國進口商品徵收關稅，此舉可能引發中美兩國的貿易戰。



美國國會和川普政府曾向美國企業施壓，要求他們不要銷售華為和中興通訊的產品，稱其產品可能會被用來從事間諜活動。今年初，美企曾逼迫 AT&T 放棄在美國銷售華為智能手機的協議。



白宮國家安全委員會的一位發言人表示，「我們對單一行動不予置評，但保護關鍵基礎設施，包括與此類基礎設施相關的供應鏈，對保護美國國家和公眾安全至關重要。」



一位了解情況的美國官員提到，「兩家公司引發關切，是因為兩家公司生產的這類設備以及他們的整體市場滲透情況。」



與此同時，有報導稱美國防部已停止其軍事基地的商店出售華為和中興通訊的手機和調制解調器，全因安全隱患。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』