特斯拉稱很快宣布中國建廠計畫 未來所有超級工廠都將兼顧造車

當地時間周三，特斯拉創始人兼 CEO 埃隆 · 馬斯克表示，將很快宣布在中國建廠的計畫，並稱該廠除了製造電池外，未來還將造車。

馬斯克在財報電話會中透露，今年第四季前將公布第二座超級電池工廠 (gigafactory) 的相關事宜，這一工廠將建在中國，屆時會公布該廠的具體地點。他還透露，未來的所有的超級工廠都會兼顧汽車製造。

近年來，關於特斯拉在中國建廠的傳聞頻出，中國作為全球最大的汽車市場，對特斯拉的重要性不言而喻。

最近中國在汽車製造領域的開放措施有望加速特斯拉在華項目的加速落地。

4 月 17 日，中國國家發改委公布了放寬汽車行業的外資股份比例限制的時間表，其中新能源汽車外資股比限制將於今年取消。

長期以來，在這個世界最大的汽車市場上，中國政府規定外資車廠只能通過合資形式存在，且持股比例最高不能超過 50%。

路透、彭博等多家媒體援引汽車行業分析師稱，中國汽車行業開放短期內的主要受益者，是專注於新能源汽車的外資車廠，包括此前一直尋求在華建立全資製造基地的美國廠商特斯拉。

在電話會中，馬斯克稱，對中國政府允許外商獨資建廠的措施表示感謝。

在去年 11 月的第三財季報告會上，馬斯克預計，特斯拉會在未來 3 年內開始在中國生產電動汽車。年產量可以達到『成千上萬』輛。」特斯拉計畫在中國主要生產 Model 3 和 Model Y 緊湊型 SUV 車型。

特斯拉第第一季財報 EPS 與營收均好於預期，現金消耗速度也低於市場預計，公司對下半年實現凈盈利充滿信心。但馬斯克在長達近 3 個小時的財報電話會中「捅了婁子」，導致特斯拉股價盤後大幅震盪，盤後跌超 6%。

『新聞來源／華爾街見聞』