新聞

【胡一帆專欄】去槓桿持續推進 中國成長將逐步放緩

(圖:AFP)
(圖:AFP)

今年前兩個月的宏觀數據表現較為平穩。我們預期，在房地產市場降溫、基建投資減速、去槓桿持續推進的背景下，今年中國的經濟成長將有所放緩。政府敦促結構性去槓桿， 地方政府和國企債務將受到更嚴格的管控。

2018 年開局溫和，未來成長或進一步放慢

我們預期，在房地產市場降溫、基建投資減速、去槓桿持續推進的背景下，2018 年中國 GDP 按年增幅將從 2017 年的 6.9% 放緩至 6.6%。今年 1-2 月的宏觀經濟數據喜憂參半。零售銷售按年成長 9.7%，略高於去年 12 月的 9.4% 以及去年同期的 9.5%，主要歸功於汽車與消費品銷售成長。今年 1-2 月固定資產投資按年成長 7.9%，高於 2017 年全年的 7.2%，但低於去年同期 8.9% 的增速，房地產投資暫時回升彌補了基建與製造業投資下滑。在監管收緊的背景下，2 月份信貸成長從 1 月的 11.3% 進一步放緩至 11.2%，而貨幣供給（M2）增速仍處在 8.8% 的較低水準（1 月份增速為 8.6%）。受春節因素影響，2 月份消費者價格指數（CPI）按年大幅上升 2.9%，遠高於 1 月 1.5% 的增幅，而生產者價格指數（PPI）增速則從 1 月的 4.3% 回落至 2 月的 3.7%，原因是高基數效應以及宏觀經濟放緩。

貨幣政策保持穩健中性，監管協調得到加強

精簡後的中國金融監管框架由「一行（中國央行）兩會（中國銀行保險監督委員會和中國證券監督委員會）」組成，並受國務院金融穩定發展委員會領導，後者於去年 11 月成立。政府重申將保持審慎中性的貨幣政策。中國央行在 3 月 22 日提高公開市場操作利率 5 個基點，以縮短與較高的貨幣市場利率之間的差距。我們預期在通膨溫和、匯率穩定的情況下，今年中國的基準利率將保持不變。流動性環境將基本保持穩定，融資成本可望小幅上升，而信貸成長將放緩。中國仍將施行積極的財政政策，以緩和成長降速。

強調結構性去槓桿，地方政府與國企債務受到更嚴格管控

中央財經委員會在今年 4 月首次提出了「結構性去槓桿」，這是一個高規格的經濟決策部門。這一提法主要源於中國的負債與 GDP 比率（272%）高企，尤以地方政府債務（佔 GDP 的 45%）和企業負債（佔 GDP 的 154%）為重，後者主要是國有企業。根據財政部在 3 月 30 日發佈的一系列新規，禁止國有金融機構向地方政府發放用於 PPP（政府和社會資本合作）項目的貸款，不得違規新增地方政府融資平臺貸款。我們預期更多針對地方政府與國企債務的法規將出臺，有可能給基建投資以及僵屍企業帶來壓力。

 

縱橫宏觀 瑞銀焦點 | 胡一帆

於2015年11月加入瑞銀，擔任財富管理大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家。在加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。

延伸閱讀

留言載入中...

相關新聞