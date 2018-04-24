【胡一帆專欄】去槓桿持續推進 中國成長將逐步放緩

今年前兩個月的宏觀數據表現較為平穩。我們預期，在房地產市場降溫、基建投資減速、去槓桿持續推進的背景下，今年中國的經濟成長將有所放緩。政府敦促結構性去槓桿， 地方政府和國企債務將受到更嚴格的管控。

2018 年開局溫和，未來成長或進一步放慢

我們預期，在房地產市場降溫、基建投資減速、去槓桿持續推進的背景下，2018 年中國 GDP 按年增幅將從 2017 年的 6.9% 放緩至 6.6%。今年 1-2 月的宏觀經濟數據喜憂參半。零售銷售按年成長 9.7%，略高於去年 12 月的 9.4% 以及去年同期的 9.5%，主要歸功於汽車與消費品銷售成長。今年 1-2 月固定資產投資按年成長 7.9%，高於 2017 年全年的 7.2%，但低於去年同期 8.9% 的增速，房地產投資暫時回升彌補了基建與製造業投資下滑。在監管收緊的背景下，2 月份信貸成長從 1 月的 11.3% 進一步放緩至 11.2%，而貨幣供給（M2）增速仍處在 8.8% 的較低水準（1 月份增速為 8.6%）。受春節因素影響，2 月份消費者價格指數（CPI）按年大幅上升 2.9%，遠高於 1 月 1.5% 的增幅，而生產者價格指數（PPI）增速則從 1 月的 4.3% 回落至 2 月的 3.7%，原因是高基數效應以及宏觀經濟放緩。

貨幣政策保持穩健中性，監管協調得到加強

精簡後的中國金融監管框架由「一行（中國央行）兩會（中國銀行保險監督委員會和中國證券監督委員會）」組成，並受國務院金融穩定發展委員會領導，後者於去年 11 月成立。政府重申將保持審慎中性的貨幣政策。中國央行在 3 月 22 日提高公開市場操作利率 5 個基點，以縮短與較高的貨幣市場利率之間的差距。我們預期在通膨溫和、匯率穩定的情況下，今年中國的基準利率將保持不變。流動性環境將基本保持穩定，融資成本可望小幅上升，而信貸成長將放緩。中國仍將施行積極的財政政策，以緩和成長降速。

強調結構性去槓桿，地方政府與國企債務受到更嚴格管控

中央財經委員會在今年 4 月首次提出了「結構性去槓桿」，這是一個高規格的經濟決策部門。這一提法主要源於中國的負債與 GDP 比率（272%）高企，尤以地方政府債務（佔 GDP 的 45%）和企業負債（佔 GDP 的 154%）為重，後者主要是國有企業。根據財政部在 3 月 30 日發佈的一系列新規，禁止國有金融機構向地方政府發放用於 PPP（政府和社會資本合作）項目的貸款，不得違規新增地方政府融資平臺貸款。我們預期更多針對地方政府與國企債務的法規將出臺，有可能給基建投資以及僵屍企業帶來壓力。