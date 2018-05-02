【鐘國忠專欄】台股萬點周年慶？！

外資 4 月持續再賣股，今年已連續賣超 3 個月，台股還能再挑戰高點嗎？

(一) 萬點以上買進的外資幾乎全跑光

對於多數投資人而言，都知道外資今年以來幾乎不買台股，但您應該不知道，至 4 月底為止，外資上市賣超金額 1505 億幾乎已把去年全年買超的 1545 億元金額全賣光了。而台股首度挑戰萬點在去年的 5 月 9 日，再過幾天就剛好滿一年，然而萬點以上買進的外資都已不捧場賣掉，也因此您應該覺得現在台股操作，怎麼跟去年作法不一樣？簡單講，一樣的台股，但每年操作策略卻不一樣，但唯一可確定的是，業績成長股永遠是觀察最重要的族群。

(二) 低迷行情中仍可見利多

接下來的台股除了看近期國際財報表現以外，也要看 5 月中旬前各上市櫃公司公布的 Q1 財報，儘管近日台股走勢不佳，但預期已先開始反應此部分，然而在外資賣超過程當中，未來台股仍有機會再上攻，不過要再挑戰新高點難度將會提高不少，主要是先前幾家大型電子股公司召開法說會之後，對未來的看法略保守，再加上美債 10 年殖利率也見到 3%，資金也開始有點轉移，至少從美元走勢就可看出，然而接下來盤勢除了資金面因素外，大致上有二點是觀察重點：

1. 營運面部分：先前 Q1 本來就是出口業的淡季，因此 Q1 營收不佳，或者因匯率升值造成 Q1 財報不佳的預期，早在先前市場就已陸續反映此部分。然而新台幣 4 月後出現止升且大幅貶值，而當時序又來到 5 月份，對於業者而言，逐漸擺脫 Q1 的淡季，顯然是偏向正面。由於本波因外資賣超及匯出，新台幣貶值的幅度也超乎多數人預期，可預期未來將公布 4 月營收將可望較先前法人預估多出 1~2% 以上，而電子下游業者低毛利率部分也可望減輕一些壓力，而未來營運將漸漸反映 Q3 陸續接單的蘋果效應，現在重點是在於此部分的強度能有多強。所幸的是，近日 Apple 公布 FY2Q18(01~03/2017) 營收為 611.73 億美元 (YoY+16%)，大致符合市場預期平均值 610 億美元，FY2Q18 稅後盈餘 138.22 億美元 (YoY+25%)，FY2Q18 稅後 EPS 為 2.73 美元 (YoY+30%)，也略優於市場預期平均值 2.68 美元，因此也暫能化解先前市場悲觀看淡電子類股。

2. 各投資人除權息規劃：由於去年所得稅法部分修正草案將於 2019 年報稅時適用，因內外資稅率差距將降低至 5.6%，變相調高假外資的稅率，也將會讓部分法人放棄參與除權息。然而物價上漲影響，銀行低利率仍無法完全保值，加上目前台股殖利率仍約有 4%，因此也會在未來 2~3 個月中，考驗各投資人的除權息規劃，但可確定是，因為基期墊高，今年參與的意願將可能較去年低。而各公司股東會陸續召開中，各公司是否加碼股利也成為未來觀察重點，但至目前為止，非電子股高股息率業者反而是本波台股走勢當中另一個贏家。

整體而言，今年台股少了外資參與，指數走勢大致上也不用期待，績優個股的挑選也將愈來愈難，而這也將真正考驗各投資人的投資規劃能力！