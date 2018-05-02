美國公債牛市行情早在幾年前就已告終

彭博社報導指出，有觀點認為，美國公債持續了多年牛市行情，早已告終。上週美債殖利率自 2014 年以來首次短暫突破 3%，Paul Tudor Jones 和 Ray Dalio 等大佬級投資人指出，隨著利率和財政赤字攀升，熊市全面展開幾乎是躲不掉了。而死硬派的多頭則堅稱，這些空頭言論最後會再度含淚收場。



然而，對於「心理重要關卡」與「成敗關鍵時刻」爭論不休，雙方都忽略了一個重點：這波走了 30 年超長的牛市差不多在幾年前就已經結束。



其實，美國公債回報率很糟，雖然這幾年通膨非常疲弱，可是美債報酬率仍追不上通膨率。據彭博彙整的數據，平均而言，自 2014 年底以來，公債的年回報率只有 1.4%，不及消費者物價每年 1.64% 的升幅。換句話說，考慮到通膨因素，投資人一直在虧錢。上回出現這種情況是在美債前一波熊市最後痛苦階段，那次空頭市場持續 3 年，於 1981 年結束。



Marketfield Asset Management 的主管 Michael Shaoul 表示，沒有賺錢的市場就不符合我對牛市的簡單定義。這些人高談闊論牛市結束及熊市何時開始，卻都沒有注意到其實目前投資人根本沒賺錢，而且已經好幾年如此了。



考慮到金融危機後的年代，債券牛市已根深蒂固，這很能說明問題。如今，隨著通膨上升，令人深思的現實是，投資人在考慮到生活成本之後美債的實質回報率可能更糟。



當然，投資美國公債不應該賠錢。重點是它們是安全資產，提供固定的回報率，並防止通貨膨脹。負實際回報率是美國聯準會量化寬鬆政策 (QE) 下的產物。QE 不僅僅把美債殖利率壓低到紀錄低點，而且這種情況還持續多年。



或是有人會說，QE 創造了一個環境，市場觀察者絕大多數只關注殖利率水準和每次波動的方向，儘管波動很小。通常情況下，可能看起來有點主觀。



除了 Tudor Jones 和 Dalio 以外，有些赫赫有名的投資人，像是 Guggenheim Partners 的 Scott Minerd，也把 10 年期公債殖利率 3% 當作是空頭市場的指標，雖然有些人則認為是買進機會。過去一年來，有幾次 2.6% 和 2.4% 被視為觀察指標。別忘了美債經過多年來低利率維持相當長時間後，今年 1 月殖利率升破 2.5%，格羅斯宣稱熊市到來。



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