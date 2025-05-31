摩根大通執行長戴蒙警告：美債市恐將出現動盪

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-31 03:00

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摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 周五 (30 日) 在雷根國家經濟論壇 (Reagan National Economic Forum) 發出警告，稱美國債券市場將「遲早出現裂縫」，意指市場可能面臨資金流動性不足或價格劇烈波動的風險，並點名聯邦政府與聯準會過度擴張支出與量化寬鬆政策。

戴蒙直言：「我只是不知道這會在六個月後還是六年後發生，但我希望我們能改變債務的軌跡，以及市場造市商的市場流動性。」他補充，「不幸的是，可能需要一次危機，才能讓大家真正警醒。」

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美國 10 年期公債殖利率近期飆升，反映出川普政府的突發政策轉向，加上國會推動的減稅法案引發市場對預算赤字的擔憂。根據彭博數據，5 月美國公債恐將出現今年首度單月虧損。戴蒙近年多次示警全球赤字支出問題，周五當被問到「債券義勇軍」(Bond Vigilantes) 是否回歸時，他直言：「是的。」

這位全美最大銀行的掌門人上個月也曾提到，預期美國公債市場可能出現「騷動」(Kerfuffle)，迫使聯準會 (Fed) 介入市場。他當時指出，美國銀行的補充槓桿比率 (SLR) 及其他監管規定存在「嚴重缺陷」，如果加以修正，銀行可以更積極地扮演市場造市者的角色。

戴蒙周五重申這個立場：「我已經告訴監管機構，這種事情會發生，你們一定會恐慌。但我不會恐慌，我們會安然無恙，甚至可能因此賺更多錢，然後有人會說我們喜歡危機，因為那對摩根大通有利——其實並不是這樣。」