財政赤字加劇 美國政府擴大公債拍賣規模

摘要：周三美國財政部在其季度退款公告中表示，本季度公債拍賣規模將達 730 億美元，並於 2009 年第第四季以來，第二次上調季度息票債券和浮動利率債券的拍賣規模。此外，美國財政部計劃於 2018 年晚些時候發行新的兩年期債券。

周三美國財政部在其季度退款公告中表示，本季度公債拍賣規模將達 730 億美元，並於 2009 年第第四季以來，第二次上調季度息票債券和浮動利率債券的拍賣規模。

由於美國政府的財政刺激計劃，美國政府赤字不斷增加。此前國際貨幣基金組織預測，五年後美國政府的債務與 GDP 的比例將超過義大利的水平。

截至 3 月 31 日的今年第一季，美國財政部共發售了 4880 億美元的適銷債券用於融資，較 1 月預期超出了 470 億美元。這一數額創下 2008 年第四季金融危機頂峰時發債 5690 億美元以來的新高，也是歷史上第一季官方融資額的最高紀錄。

美國財政部公告顯示，美國財政部將在 5 月 8 日發售價值 310 億美元的 3 年期債券，較上季度增加 50 億美元；在 5 月 9 日發售價值 250 億美元的 10 年期公債，較上季度增加 10 億美元；在 5 月 10 日發售價值 170 億美元的 30 年期公債，較上季度增加 10 億美元。發售這些債券將幫助美國政府籌集 339 億美元的新現金。

美國財政部還計劃，在本季度每月，將 2 年期與 3 年期債券拍賣規模各提高 10 億美元，並從 5 月開始，將 5 年期、7 年期、10 年期和 30 年期債券拍賣規模增加 10 億美元；5 月開始將浮動利率債券拍賣規模增加 10 億美元。這些調整意味著美國財政部將在本季度新發行 270 億美元的債券。

於此前華爾街普遍估計的不同，財政部再次將與消費者價格指數掛鈎的通膨保值 (TIP) 債券發售規模保持不變，但正在研究是否增加一次 5 年期債券的發售。

此外，財政部也宣布將於 2018 年晚些時候發行新的兩年期債券。上周，10 年期基準美債殖利率破 3%，兩年期美債殖利率屢屢刷新十年高位。美國短期融資需求旺盛，已令美國長短端公債殖利率差逐漸收窄，引發殖利率曲線倒掛，即出現經濟衰退信號的擔憂。

根據美國財政部上月的數據，美國預算赤字在 10 月 1 日開始的財政年度中途擴大至 6000 億美元，其中，10 月至 3 月的支出增長速度是收入增長速度的 3 倍。

根據美國國會預算辦公室的數據，減稅政策和美國政府支出的增加將導致美國政府在本財年的預算缺口由 2017 財年的 6650 億美元推升至 8040 億美元，到 2020 年將超過 1 兆美元。

但美國財長梅努欽表示，他並不擔心債券市場吸納美國公債的能力，他表示，這是一個龐大而強大的市場，應該可以輕鬆應對。

『新聞來源／華爾街見聞』