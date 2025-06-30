賴清德展開「團結國家十講」 國台辦回應了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-30 14:04

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賴清德總統周日（29 日）前往新竹出席「國際獅子會 300B6 區年度感恩餐會」，並進行「團結國家十講」第三講談「憲政體制」，講述憲法沿革及賦予總統、五院的權責。

賴清德總統。（圖：總統府官網）

賴清德強調，他身為總統，也是憲法守護者，有責任維護憲法五權分立，確保國家體制完善。他期盼在憲法法庭正常運作，以及社會大眾高度參與下，讓國家憲政機關得以回歸正軌， 相互尊重，團結一致，持續守護臺灣。

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近日賴清德啟動「團結國家十講」，針對國家、團結、憲政體制、國防、外交、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣等十個主題說明國家面臨的挑戰以及政府因應政策，目前已完成前三場，演說內容引發許多討論。

據《央視》周一報導，大陸國台辦發言人朱鳳蓮對此表示，賴清德在講話中渲染所謂「大陸威脅」，重彈「台獨」老調，升高兩岸敵意對抗，又是一通違背法理和歷史事實、罔顧島內主流民意的歪理邪說。