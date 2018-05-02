別提3%了 美國公債的牛市行情早在幾年前就已告終

美國公債持續了多年牛市的命運，又一次懸而未決。

上周美債殖利率自 2014 年以來首次短暫突破 3%，Paul Tudor Jones 和 Ray Dalio 等大佬級投資人指出，隨著利率和財政赤字攀升，熊市全面展開幾乎是躲不掉了。而死硬派的多頭則堅稱，這些空頭言論最後會再度含淚收場。

然而，對於「心理重要」關卡及「成敗關鍵」時刻爭論不休，雙方都忽略了一個重點：這波走了 30 年超長的牛市差不多在幾年前就已經結束。

其實，美國公債回報率很糟，雖然這幾年通膨非常疲弱，可是美債報酬率仍追不上通膨率。據彭博彙整的數據，平均而言，自 2014 年底以來，公債的年回報率只有 1.4%，不及消費者物價每年 1.64% 的升幅。換句話說，考慮到通膨因素，投資人一直在虧錢。

上回出現這種情況是在美債前一波熊市最後痛苦階段，那次空頭市場持續 3 年，於 1981 年結束。

「沒有賺錢的市場就不符合我對牛市的簡單定義，」Marketfield Asset Management 的主管 Michael Shaoul 說。

「這些人大談論牛市結束及熊市何時開始，卻都沒有注意到其實目前投資人根本沒賺錢，而且已經好幾年如此了。」