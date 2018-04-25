美債殖利率升破3%恐終結美股牛市？分析師：當然不會

10 年期美債殖利率週二升破 3%，為 2014 年以來首見，投資人憂心，美股牛市恐因此終結；不過，Mint Partners 資本市場部門主管 Bill Blain 樂觀表示，「當然不會」。

根據 CNBC 報導，許多投資人認為，10 年期美債殖利率攀高，將使企業借貸成本增加，獲利能力被削弱，對股價表現來說，是一項利空因素。

10 年期美債殖利率升破 3%，加上科技、工業類股表現疲軟，週二美股重挫，道瓊工業指數收跌 1.74%，標普 500 指數收跌 1.34%，那斯達克指數收跌 1.7%。

「新債券天王」Jeffrey Gundlach 曾示警，若 10 年期美債殖利率升破 3%，殖利率將加速上揚，對美股造成負面影響。

不過，也有人持相反看法。Mint Partners 資本市場部門主管 Bill Blain 指出，10 年期美債殖利率升破 3%，不會使美股牛市終結，「當然不會」。

Blain 強調，就算聯準會 (Fed) 今年升息 5、6 次，與長期趨勢相比，利率仍低，「市場竟把 10 年期美債殖利率升破 3%，看作一場風暴，甚至感到憂心忡忡，那就讓他們去擔心吧。」

CNBC 數據顯示，台北時間週三 (25 日) 晚間 7 點 49 分，10 年期美債殖利率走揚，來到 3.028%

另一方面，美國公債殖利率曲線扁平化，也讓不少人擔心，經濟恐陷入衰退。

但摩根資產管理固定收益投資組合經理 Diana Amoa 在接受 CNBC 採訪時說，今年經濟陷入衰退的可能性，「非常的低」。