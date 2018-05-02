廣汽進軍新能源車 砸450億番禺建產業園 2019年新車投產

廣汽集團 (2238-HK) 加快布局新能源汽車產業。廣汽新能源副總經理席忠民近日表示，集團將協同合作夥伴投資 450 億元 (人民幣，下同)，在廣州番禺打造佔地 7500 畝 (約 5 平方公里) 的智聯新能源汽車產業園。其中，已投入近 50 億元，預期今年底將形成 20 萬輛新能源整車生產能力，將爭取 2019 年將有新車投產。

《星島日報》報導，席忠民出席廣州汽車行業高峰論壇時表示，廣汽智聯新能源汽車產業園規劃令人矚目，是全產業開放的科技創業。整個園區將分為 3 部分：

1) 創客區，目標是吸引國內外 100 家高科技公司，尤其在自動駕駛、車聯網、新能源方面具前瞻科技的企業，積極拉攏他們落戶番禺，推廣智能網聯。

2) 智能智造區，將規劃及在 2025 年或之前形成 40 萬輛的整車生產能力，及配套電池電機電控生產能力。其中，整車首期 20 萬輛，會在今年底將建成。

3) 汽車小鎮，包括關鍵零配件、未來的自駕、網絡化等智能汽車服務區等。

廣汽新能源成立於 2017 年，是中國新能源行業新兵，但起點並不低。席忠民表示，新能源整車工廠由設計到建成，用了 1 年時間；預期新車設計到投產，也要 1 年左右，即 2019 年將有新車投產，今後幾年新工廠每年推 2 款新車。

席忠民表示，隨著電子技術突飛猛進，續航 400 公里成為保底里程，短期內 500 或 600 公里在技術上也完全可以做到。新能源車的充電速度已大為提升，大約半小時充電 80%。另外，在充電設備布局方面仍需要加大力度，例如深圳平均 2 至 3 公里範圍有充電設備；廣州則需 8 公里以上，仍有待增加密度。

他預期，2021 年將是新能源製造企業的分水嶺，優質新能源車銷售將有爆發式增長，做得不好、缺乏競爭力的車型也會被對手拋離。同時，這一年也將是新能源與傳統車正面競爭的一年，油耗大、用戶體驗不夠理想的傳統車，可能倍受衝擊，市場格局將全面改觀。