〈博鰲論壇台受惠〉大幅開放准入 證券、新能源車可望最先行 台業者受惠

中國國家主席習近平今 (10) 日上午於博鰲論壇釋放利多，其中大幅開放市場准入部分，證券與新能源車相關可望最具受惠空間，金融業部分，大陸對金融業外資持股開放，最明顯有利台灣證券業，統一證、元富證 2 家登陸，可望優先受惠。汽車業部分，開放外資持股比例限制，據悉新能源車相關最可望優先鬆綁，法人點名包含胡連、順德、信邦、凡甲、健和興等 5 檔概念個股，可望受惠政策。

習近平今天宣布，中國將採取大幅開放市場准入、創造更有吸引力的投資環境、加強智慧財產權保護、主動擴大進口等 4 大舉措。

其中，大幅開放市場准入部分，習近平表示，在服務業特別是金融業方面，去年年底宣佈的放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制的重大措施，要確保落實；同時要加快保險行業開放進程，放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在華業務範圍，拓寬中外金融市場合作領域。

製造業方面，目前已基本開放，保留限制主要是汽車、船舶、飛機等少數行業，現在這些行業已經具備開放基礎，下一步要儘快放寬外資持股比例限制，特別是汽車行業外資限制。

所謂「去年年底宣佈的放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制的重大措施」，是指將放寬銀行、證券及保險等金融業的外資持股上限，其中，外資對中資銀行現行持股限制完全取消；外資投資設立的證券公司，持股放寬到 51%；且實施滿 3 年後，投資比例不受限制；另外，外資投資設立壽險公司，3 年後外資持股比例放寬至 51%，5 年後不受限制。

法人表示，大陸市場准入開放利多，對台灣銀行業的開放實質並不明顯，因目前台灣銀行業即可到大陸設立全資子銀行，在設立一年後可申請人民幣業務；而參股中資銀行則因財力限制與對象考量，也非策略首選。

而對台灣保險業來說，投資大陸壽險公司還得等 3 年以上才能形式上掌握控制權，而目前赴陸合資的壽險公司經營狀況多半不佳。

大陸對金融業外資持股開放，最明顯影響是台灣的證券業。目前統一證參股廈門金圓統一證 49%，已獲金管會、投審會同意，但證監會未准；而元富證與福建投資集團簽 MOU，也希望登陸搶佔全牌照券商門票，這兩家證券公司將優先受惠。

而汽車業開放外資持股比例限制部分，是中國大陸今年 3 月在北京召開全國兩會時透露，汽車業可望放寬目前規定合資車廠的中資股份比例不得低於 50% 的限制，將進一步讓外資提高持股比例，其中新能源車很可能優先鬆綁，最快今年內就會實施。

康和投顧表示，中國新能源車為中國汽車今年成長主軸，對台灣來說，有打入大陸新能源車共應鏈的相關概念股包括胡連、順德、信邦、凡甲、健和興等 5 檔個股可望受惠。