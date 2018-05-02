李慧芬：8.10元左右買入澳博(00880-HK) 目標9.20元

五一假期前港股大幅上升，但今天沒有跟進買盤，令大市出現回吐壓力，然而澳門濠賭股卻逆市上升。

澳門博彩監察協調局公布，4月幸運博彩毛收入257億澳門元，按年升28%，按月微跌0.9%，主要受惠於復活節、清明、五一黃金周及中場業務強勁所帶動。累計首四個月，博彩毛收入1,022億澳門元，按年增22.2%。

4月日均賭收達8.58億澳門元，僅略低於旺季2月的8.68億元，但較第一季的8.5億澳門元進一步改善。據調查，貴賓廳贏率正常，上月佳績主要受中場業務帶動，估計4月中場博彩收益增長加快至介乎24%至25%，料盈利仍有上升空間。

根據傳媒報道，大灣區政策或於5月中出台，或會放寬簽證要求，有望刺激人流，成為濠賭股短期催化劑。展望未來，估計5月博彩收益增長可超過20%。

由於澳博(00880-HK)董事梁安琪表示，因多種因素影響，集團旗下「上葡京」項目將會延遲至2019年第一季才開幕。一度令股價回落，但隨著市場預期澳博首季經調整EBITDA按年升3%及按季升4%，至8.7億港元。股價已見逐步回升，投資者可於8.10元左右買入澳博，獲利目標9.20元。

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