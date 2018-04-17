中國發改委：今年取消新能源車、飛機製造、船舶等外資股比限制

週二 (17 日) 下午最新消息，中國發改委召開記者會，特別針對中國國家主席習近平日前在 2018 博鰲論壇上，宣布對外取消一些產業之外資投資股比限制，做出進一步回覆與說明。

中國發改委週二 (17 日) 在記者會中確認，中國政府在 2018 年將取消新能源、船舶、飛機製造業等行業之外資股比限制，汽車業則計畫在 5 年過渡期內，全部取消限制。

而許多外資合作廠商，事實上是非常關注中國開放外資股比限制之議題，如轉投資東風日產的裕日車 (2227-TW) 即曾在上週表示，過去中國政府規定外資對車廠的投資持股頂多近 5 成，若是中國確定開放細節之後，將不排除與目前的合作廠商討論擴大合作。

據中國發改委網站，以下為中國發改委週二 (17 日) 記者會答記者問之全文：

一、習近平總書記在博鰲論壇上宣布了擴大開放重大舉措，如何落實這些舉措？能否透露一些消息？

今年是改革開放 40 週年。習近平總書記在博鰲論壇上的重要講話，宣布了擴大開放重大舉措，展示了新時代我國對外開放的新願景、新藍圖，受到國內外高度評價和廣泛關注。

為貫徹落實習近平總書記講話精神，國家發展改革委正會同各有關部門抓緊研究落實具體措施，通過制定新的外商投資負面清單，使對外開放的重大舉措盡快落地。新的外商投資負面清單是我國大幅度放寬外商投資准入的重要文件，今年上半年將儘早公佈實施。新的負面清單包括分別適用於全國和自貿試驗區的兩張負面清單，自貿試驗區的負面清單比全國的負面清單開放力度將更大。新的負面清單除了包括已經宣布的金融、汽車等行業開放措施外，還將在能源、資源、基礎設施、交通運輸、商貿流通、專業服務等市場高度關注領域推出一系列開放措施。新的負面清單除了將公佈 2018 年的開放措施外，還將公佈未來幾年的開放措施，這將給予相關行業一定過渡期，同時大大增強開放的可預期性。

當前，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，亟需我們在重大開放問題上取得突破。這些年市場監管機制不斷完善，法律法規更加健全，也為高水平開放奠定了製度基礎。我們相信，通過這次修訂外商投資負面清單，新一輪開放將有力促進深層次改革、高質量發展，促進產業競爭和資源優化配置，激發更大市場活力，推動形成全面開放新格局。

二、各界都很關注汽車等製造業開放問題，請問在製定新的外商投資負面清單中有什麼具體考慮和安排？

習近平總書記在博鰲論壇上宣布了我國擴大製造業開放的重大舉措。製造業開放是我國開放最早的領域，也是市場競爭最充分的領域。 40 年改革開放實踐證明，在一定發展基礎上，只有開放才能充分激發市場活力，只有開放才能倒逼企業創新，只有開放才能集聚國內外資源。

目前我國製造業已基本開放，下一步擴大開放的方向很明確，就是要實現全面開放。新的外商投資負面清單將把製造業開放作為一項重點。比如，汽車行業將分類型實行過渡期開放，2018 年取消專用車、新能源汽車外資股比限制；2020 年取消商用車外資股比限制；2022 年取消乘用車外資股比限制，同時取消合資企業不超過兩家的限制。通過 5 年過渡期，汽車行業將全部取消限制。又如，船舶行業 2018 年將取消外資股比限制，包括設計、製造、修理各環節。再如，飛機製造行業 2018 年將取消外資股比限制，包括幹線飛機、支線飛機、通用飛機、直升機、無人機、浮空器等各類型。

製造業是全球產業分工合作的主要領域，無論是傳統製造業，還是高新技術製造業，都要在開放環境中實現全球價值鏈的最大化。中國全面開放製造業，就是表明我們反對貿易投資保護主義的鮮明態度，旗幟鮮明地支持經濟全球化廣泛深入發展。我們也希望，通過製造業全面開放，支持中外企業在公平競爭環境下實現共同發展，鼓勵中外企業開展更廣泛更多元的資本、技術、管理、人才交流合作。