川普推遲對歐盟、加拿大、墨西哥關稅問題作出決定至6月1日

美東時間 4 月 30 日晚，美國白宮稱，川普推遲對歐盟、加拿大、墨西哥關稅問題作出決定至 6 月 1 日；與阿根廷、澳洲以及巴西達成原則性協議。

此前，僅有韓國一個經濟體獲得了美國的關稅豁免。

此前，媒體猜測美國或將延長盟友的關稅臨時豁免期。

華爾街見聞提到，美東時間 5 月 1 日本周二零點，美國給予歐盟、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥的鋼鋁關稅臨時豁免期就將過期。目前只有韓國一個國家在獲得臨時豁免後得到永久豁免。彭博本周一援引知情者消息稱，可能有多個國家的豁免延期，但拒絕透露是哪些國家。

美國媒體 Axios 指出，在鋼鐵和鋁製品方面，美國不僅擔憂的是中國。美國貿易逆差日益擴大是川普擔憂的重點。

美國從各經濟體得到的進口總額（製圖 Axios）

歐盟積極爭取豁免關稅

英國金融時報報導稱，美國商務部長羅斯與主管貿易的歐盟委員會委員 Cecilia Malmström 於 4 月 30 日本周一就貿易問題再度交談，對話因雙方預期「不一致」陷入困境：羅斯熱切地要就達成着重於汽車關稅的協議開始談判，但 Malmström 拒絕在歐盟得到永久豁免鋼鋁關稅以前談判，重申歐盟不會在被槍抵住腦袋的情況下談判。

報導提到，歐盟官員還擔心，川普政府的重點是減少美國對歐盟的貿易逆差。有官員稱，美方要拿出一個針對貿易逆差的不均衡協議，「那意味著一個我們不得不失利的協議。」 一些歐洲官員表示，對關稅問題已經放棄，確信美歐貿易爭端影響有限。有官員稱，反正出口美國鋼鋁只占歐盟貿易不到 2%。上周德法兩國領導人分別訪美，但都未能如願獲得美方豁免的公開承諾。上周日德國總理默克爾表示，若川普不對歐盟永久豁免，歐盟將準備反擊。

『新聞來源／華爾街見聞』