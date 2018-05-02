著名吉他品牌Gibson宣告破產：債務人變股東...

Gibson 吉布森吉他品牌申請破產保護，債務人將控制這間「貓王」及日本樂團「B'z」等喜愛的吉他公司。

週二（1 日）在美國德拉威爾州 Delaware 提交第 11 章破產保護的 Gibson 將維持目前業務，但所有權會從股東轉為債務人，取代了引領公司 30 多年的執行長 Henry Juszkiewicz 在內的股東。根據法庭文件顯示，當前的債務人包括 Silver Point Capital、Melody Capital Partners、和 KKR Credit Advisors 等基金及企業。

據了解，重組將務必移除目前的「儀器業務」部門。法庭文件顯示，Gibson 的欠款高達 5 億美元，貸款人將提供高達 1.35 億美元的新貸款以保持公司的業務可持續下去。

近幾個月來與債權人發生衝突的執行長 Juszkiewicz 將繼續引導公司，以促進順利過渡目前難關。法院文件要求 Juszkiewicz 提供為期一年的諮詢協議，及個人的薪資補償方案。然而，Juszkiewicz 是否繼續繼任未來的執行長，目前並無消息。

由 KKR 聯屬基金領導，並由投資銀行 PJT Partners Inc 和 Paul、Weiss、Rifkind、Wharton ＆ Garrison LLP 提供諮詢的一群債券持有人一直在推動公司重組，讓他們擁有 Gibson 的營運權利。彭博社報導，該集團拒絕在 Juszkiewicz 的任期內向 Gibson 再注入新的基金。

Gibson 成立於 1894 年，每年在 80 多個國家銷售超過 170,000 把吉他。它的吉他是美國製造的，在納什維爾 Nashville、田納西州的孟菲斯和蒙大拿州的博茲曼都有工廠。它還銷售演播室監視器、耳機、轉盤、和其他樂器，其中還包括 Baldwin 的鋼琴等。樂器業務至少僱用 875 名員工。

根據 Alvarez＆Marsal 的董事總經理 Brian J. Fox 將被任命為重組執行長，其法庭聲明表示，音頻產品如揚聲器、耳機、和 DJ 產品的 Gibson Innovations 業務是其財務困境的根源。

Gibson 近年來廣泛通過槓桿交易進行併購，如 Juszkiewicz 曾於 2014 年 6 月以 1.35 億美元從 Koninklijke Philips NV 購買了音響和家庭娛樂業務，作為「音樂生活方式」公司的一部分。

此外 Juszkiewicz 還從日本公司 Onkyo Corp 購買了一系列消費電子產品，以爭取多元化。但是這些購買活動耗盡了現金，收益大跌。隨著債券到期日以及 7 月份期限貸款的到來，公司沒有時間轉虧為盈。

管理層、債權人、和消費者都還是非常肯定 Gibson 標誌性音樂事業的巨大潛力。但是，也認同消費電子業務部門問題過多。

根據標普全球評級公司（S＆P Global Ratings）的數據顯示，近年來，Gibson 面臨供應商的更嚴格信貸條件，而其產品主要原料花梨木 rosewood 的進口法規壓力越來越大。Gibson 與一些零售商也不歡而散，其中提道 Gibson 的無理信貸檢查，及提早一年的商品預購壓力等。