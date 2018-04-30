英國零售巨擘誕生：Sainsbury併購沃爾瑪英國事業群 瞄準Tesco

英國連鎖零售商 Sainsbury (SBRY-LN) 執行長 Mike Coupe 正試圖與亞馬遜 (AMZN-US) 和折扣雜貨商競爭，而這次的手段是一次大規模的收購交易。

《彭博》報導，Sainsbury 目前已與沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 旗下英國子公司 Asda 達成併購協議，希望改變英國的零售業局面。

Sainsbury 計劃於週一（30 日）公佈與沃爾瑪英國 Asda 連鎖店合併的細節，《彭博》報導，雙方是以 73 億英鎊（100 億美元）達成合併案，Sainsbury 將給付沃爾瑪 29.8 億美元，給予沃爾瑪合併後企業的 42% 股權。

Sainsbury 在英國連鎖超市中排名第二，第三則是沃爾瑪英國子公司 Asda，而第 1 名為 Tesco (TSCO-LN)。

英國零售商佔比 / 圖：彭博

對於 4 年前前往 Sainsbury 上任的 Coupe 而言，這一舉止將是最大膽和最具風險的一步。在德國折扣商 Lidl 和 Aldi 的入侵下，以及電子商務的崛起，英國零售業的未來還未被定論。

Sainsbury 於 2016 年收購一般商品零售商 Argos，併購後也開始改善獲利不彰之狀況；Sainsbury 已連續 3 年利潤下滑，而 Asda 則是連續 2 年利潤下滑。

Mike Coupe / 圖：彭博

市值 59 億英鎊（約 81 億美元）的 Sainsbury 與 Asda 合併後，將創造一個大約 150 億英鎊（約 20.7 億美元）的零售巨擘，在市場份額上媲美、甚至超越擁有約 2800 家店鋪，近 35 萬名員工和 500 億英鎊營收的 Tesco。

TCC Global 分析師 Bryan Roberts 表示，「併購無疑會製造規模效益。儘管如此，一個聯合體仍然不會比 Lidl 或 Aldi 便宜」。

之前曾在 Asda 和其他英國零售商工作的 Coupe 一直在推動重整 Sainsbury。在脫歐的情況下、英鎊的下跌，使競爭者 Tesco 與 Marks & Spencer (MKS-LN) 這 3 年來的利潤減半，而網路商店的崛起也侵蝕了英國零售業 18% 的營收，但美國的線上零售只佔 12%。

Sainsbury 股價（黃）與 Tesco（紅）股價比較 / 圖：彭博

Asda 和 Sainsbury 的併購會給組織內帶來更大的挑戰。Asda 較受低價購物者的青睞，而 Sainsbury 的客群較富裕，但地理位置而言，與英國南邊的 Sainsbury 似乎可以與遍布北部的 Asda 實行分配工作。然而，合併後的企業希望維持 2 間品牌獨立，在行銷上面的花費應無法節省較多。

卡達投資局目前是 Sainsbury 的最大股東，擁有約 22% 的股份（未合併 Asda 前）。

沃爾瑪在 1999 年以 67 億英鎊的價格收購了 Asda，是沃爾瑪最大及表現最差的海外品牌。Shore Capital 分析師 Clive Black 提道，「Asda 沒有便利性，也沒有低價」。當時的沃爾瑪希望往國外發展，但目前已退出了德國及韓國市場。近期沃爾瑪的海外策略是跟當地的同業合作經營，而非獨立經營業務。

ASDA / 圖：彭博

據知情人士透露，交易完成後，沃爾瑪將保留 Sainsbury 的股份，這將對雙方有益處，尤其是採購及供應商管理方面。

根據 Kantar Worldpanel 的統計，Sainsbury 及 Asda 的共同體將佔據市場的 31.4% 份額，應超過 Tesco 的 27.6%。

Sainsbury 的年營收約 280 億英鎊，而 Sada 的為 220 億英鎊。Tesco 上個月以 40 億英鎊併購了英國食物零售商 Booker。