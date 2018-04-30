經濟學家：股市投資者該關注殖利率的「漲幅」 而不是特定關卡

關於美債殖利率將如何影響股市，資產管理公司 Gluskin Sheff 的首席經濟學家 David Rosenberg 指出，投資者該關心的是殖利率的漲幅，而不是聚焦在突破 3% 關卡，若從低點上漲 200 個基點，可能會對股市造成衝擊。

10 年期美債殖利率走勢

10 年期美債殖利率已從英國脫歐後的低點上漲 1.7%，在 2016 年 6 月時，英國決定脫歐引發投資者對地緣政治的擔憂，因此資金湧入美債市場尋求避險，當時 10 年期美債殖利率一度達到低點 1.27%，債券價格走勢與殖利率相反。

Rosenberg 在上周報告中表示，歷史表明，殖利率達到特定的水平或是殖利率曲線的走勢，並不是真正引起市場動盪的原因，還是當 10 年期美債殖利率上漲達 200 個基點以上時，會將股市推向懸崖邊緣，他詳細闡述：

10 年期美債殖利率在 2007 年夏季時漲到 5.3%，但這不是讓股市崩盤的原因，而是殖利率從 2003 年後的低點的「變化」，200 個基點的漲幅所導致的。 而 10 年期美債殖利率在 2000 年達到 6.75% 的水平，也不是使科網泡沫消退的原因，而是殖利率從 1998 年低點上漲 200 個基點。在 1990 年至 1991 年期間，導致熊市和經濟衰退的不是 9% 的 0 年期美債殖利率，而是殖利率在 1987 後上漲 200 個基點。

Rosenberg 說，這將對任何被殖利率走勢方向影響的事物，帶來強力一擊。

另一派看法

但 Intellectus Partners 的創始人 David La Placa 表示，利率的變化反映回歸正常化的趨勢，10 年期美債殖利率正在往其長期公允價值 (Fair Value) 移動，與美國國內生產總值的增長速度相符。

因此，La Placa 不認為 10 年期美債殖利率在 3% 至 3.5% 的水平會傷害經濟或美股市場，因為它反映全年 GDP 的預期將會在這水平附近。法國興業銀行預測，10 年期美債殖利率將會到 3.30% 左右。

La Placa 表示，在過去每一個周期中，利率和增漲率都同時升高很多，他認為現在該注意的點是，隨著利率升高，成長速度是否加快，若沒有一同加速，那才會是個真正的隱憂。

在這波下跌中，房屋建造、汽車製造、家居和房地產股與其他產業相比，承受更大的跌幅。標普 500 營建指數今年迄今下跌 11.55％。