預算赤字擴大 美國不得不加大發債了？

在減稅和財政支出增加的雙重夾擊下，美國發債規模恐怕只有大幅增加這一條路可走了。

美國財政部將於 5 月 2 日宣布本季度融資計劃，華爾街普遍預計美債拍賣規模將全面激增。

摩根大通預計，今年美國政府債券發債規模將達到去年的兩倍，至 1.44 兆美元。

據彭博社總結，大部分華爾街投行預計通膨保值債券（TIPS）發行量將增加；一些投行預計 2 年期、3 年期美債發行量將每月增加 10 億美元左右；大部分投行預計 5 年期、7 年期、10 年期和 30 年期等長期美債發行量也將增加 10 億美元。

財政赤字「比想象更多」

美國稅改的實施已經令財政收入減少，而川普政府財政刺激又進一步加劇了資金的緊張。

兩周前，美國國會預算辦公室（CBO）預計，2020 年的美國年度赤字將達到 1 兆美元，將比此前所預料的提前兩年時間到來。CBO 還預計到 2028 年，公共債務規模將增加到 10 兆美元以上。

IMF 則預計，5 年之內美公債務占 GDP 比例將達到 116.9%，超過義大利的水平。

早在川普上任總統之位之前，美國的負債規模就已經不斷攀升，而川普擔任總統之後，發債規模更是激增。2018 財年（2017 年 10 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日）是川普任內的首個完整財年，此前美國財政部公布文件綜合公債一級交易商（即美國各大銀行）提交的調查數據顯示，2018 財年聯邦政府的短期借債規模預計將達到 9550 億美元（取中位數，調查結果區間在 8000 億 - 1.16 兆之間），這近 1 兆美元的舉債規模比上一財年（5190 億美元）翻了近一倍，至逾六年來新高。

2017 年第四季（即 2018 財年第一季），美國企業稅收業已出現下滑，CBO 預計，受稅改影響未來聯邦政府的稅收將出現持續下滑：

（圖片來自美國財政部）

美國財長姆努欽曾表示，稅改帶來的經濟增長刺激能夠彌補其導致的財政收入的減少，使得財政預算最終能夠實現平衡。

但 CBO 報告顯示，長期看來預算赤字還是會抑制經濟增長，「新稅法將在這十年內平均帶來 0.7％的經濟增長，並創造 110 萬個就業崗位。它還預測，為期兩年的聯邦開支將使今年的國內生產總值額外增長 0.3％，2019 年將額外增長 0.6％。然而，較大的預算赤字將在晚些時候擠掉私人投資，抑制經濟增長。」

美債殖利率創金融危機以來新高

不斷擴大的發債規模，也成為推動美債殖利率逐步上升的一部分原因，本周美國 10 年期公債殖利率突破 3%，最高觸及 3.035%，並創下十年以來最高水平。

值得注意的是，在美元整體走低的背景下，美債的海外買家們胃口也會受到影響。

美國盡責聯邦預算委員會 (Committee for a Responsible Federal Budget) 主席 Maya MacGuineas 表示，「我們已經習慣了從海外低成本借債以滿足我們自己的融資需求，但這一點將發生變化。美債殖利率走高將對美國已經非常緊張的預算敲響警鐘。」

『新聞來源／華爾街見聞』