台股盤前─量縮上攻無力 5月有兩因素干擾 估短線呈震盪整理格局

台股上周五 (27) 日在美股回穩、台指期發動漲勢下，終場以漲 64.85 點，報 10553.43 點作收，成交量為 1142 億元。分析師表示，目前指數仍在年線之下，量縮上攻無力，而接下來 5 月 1 日蘋果將於盤後公布財報、5 月中旬前上市櫃公司陸續公布第一季財報等不確定，估計短線大盤將呈震盪整理格局。

三大法人部分，外資賣超 7.6 億元，三大法人合計賣超 23.44 億元，鴻海則持續遭到外資賣超，連續 24 天賣超創歷史次高紀錄。外資雖然續砍電子權值股，但賣超力道已略有減緩。

觀察今 (30) 日盤面重點，全球車用 PCB 龍頭敬鵬平鎮廠 28 日晚間發生火災，受災的平鎮 P2 與 P3 廠區占總營收比重約 15%，每月約影響 3 億元營收，預估只少要半年才能恢復產能與生產，目前已開始調撥其他台灣廠區產能支應，目標將損失壓縮至每月 1.5 億元。

市場傳出中國跨入記憶體產業指標紫光集團旗下長江存儲為擴大產業能量，有意串連群聯、矽品、南茂等台灣廠商，組成記憶體產業大聯盟，此為兩岸在記憶體產業首次大規模攜手，目標取代三星等韓國廠商，打進蘋果記憶體供應鏈。

美中貿易戰延燒衝擊台灣電子零組件廠，中國電子產品出貨受阻，3C 電子上游材料報價出現雜音，包括手機用銅箔基板、手機高階軟板等產品報價面臨反轉向下，台郡、台光電等業者有壓。

台灣今年來智慧手機銷售清況冷淡，外傳宏達電新旗艦 U12 + 最快可在 5 月底在台灣開賣；光寶科日前舉行法說會指出，今年將加重光電部門投資力道，在海外擴增產能，盼在新產品挹注與擴產效益顯現下，帶動每年營收與獲利均以雙位數成長，躍居國內最大 LED 廠。

立法院財委會今日審查立委提出金融三法修正案，金管會研擬修改證交法新增的擴大強制設立薪酬委員會範圍，並對薪酬委員會增訂罰鍰。

整體來看，分析師表示，目前指數仍在年線之下，量縮上攻無力，而接下來即將進入 5 月，短線大盤仍有 5 月 1 日蘋果公布財報、上市櫃第一季財報公布等不確定因素干擾，若蘋果下季展望相對樂觀，指數有望重新站回年線。