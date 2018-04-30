股利政策+併購題材加持 3檔金控股高居外資近十日買超前三名

今 (2018) 年首季金控獲利表現亮眼，年成長 8 成，並突破千億元大關，在獲利表現亮眼、美國升息循環，加上部分金控股擁併購題材、高股息政策等利多加持下，開發金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW) 和玉山金 (2884-TW) 躍居外資近十日買超前三名。

觀察近十日外資買超排行前三名，金控股占全數，其中開發金以獲外資買超

149398 張排行冠軍，新光金 91604 張排行第二，玉山金則以 59387 張排行第三；其餘外資買超張數破萬張的金控股還包括元大金 43464 張、永豐金 35623 張、中信金 29807 張、富邦金 26939 張、國泰金 15025 張、兆豐金 12441 張。

新光金今年首季獲利表現超水準演出，第 1 季稅後純益 166.27 億元，獲利金額搶下國內金控獲利第二名，每股稅後盈餘 (EPS) 1.58 元。日前更宣布將以發行新股並採股分轉換方式併購元富證券，換股為 1 股元富證股票轉換新光金 0.96 股普通股，溢價 19%，合併後，新光金將朝銀行、證券、保險三大引擎發展。

開發金今年第 1 季自結稅後純益 31.9 億元，年增 77.8%，EPS 約 0.22 元，獲利表現亮眼之外，營運展望同樣利多，除了維持平均股息發放率 70% 之外，並積極提升股東權益，規劃在 2020 年底前凱基銀行、凱基證券及中華開發資本的股東權益報酬率 (ROE) 能提升至 12% 以上，且盼將中壽納為 100% 的子公司。

玉山金去 (2017) 年受惠美國升息浪潮，擴大放款利差，全年獲利 147.4 億元，連續 6 年獲利創新高，EPS 為 1.49 元，今年第 1 季獲利再創歷年同期新高，第 1 季稅後純益 46.7 億元，EPS 為 0.46 元，年成長 25.2%。此外，今年也拉高現金股利發放率達 41%，高於往年 20% 至 37% 水準，決議擬發放 0.6126 元現金股利。

若投資人看好玉山金後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：玉山金麥證 77 購 01 (073033-TW)、玉山金元富 78 購 01 (073490-TW)、玉山金麥證 79 購 01 (073802-TW) 等。