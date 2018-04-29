敬鵬平鎮廠火災影響15%營收 已調撥其他廠區產能支應

車用 PCB 廠敬鵬 (2355-TW)桃園平鎮廠區 P2、P3 廠 (28) 日晚間 9 時發生大型火警事故，發言人資深經理蕭公彥今 (29) 日指出，這兩個現已停工的全製程廠區，月產能約損失 50 萬平方呎，占營收 15%，每月約影響 3 億元營收，目前已開始調撥其他台灣廠區產能支應。

敬鵬今日赴證交所召開重大訊息記者會，由發言人蕭公彥、副總林玉女及林萬禮，針對此造成 5 名警消死亡、2 名警消急救及 2 名外籍移工死亡的意外事件做出說明。

蕭公彥估計，敬鵬將調度台灣平鎮及桃園廠支援 P2、P3 廠損失的產能，預估最大能支援一半的損失產能，也就是說，敬鵬最近半年內，將因此事少掉 6 億元營收。為加速恢復供應製程產能，敬鵬原在江蘇常熟廠的 2 年期擴廠方案將提早進行，最快今年底可開出新產能，完工後一年新增 20 億元的產值。

敬鵬目前擁有包括桃園廠、平鎮廠、中國大陸江蘇常熟廠及泰國廠 PCB 生產線，平鎮 P2、P3 發生事故前，桃園廠區貢獻營收 37%，平鎮廠區占 30%，常熟廠占 25%，泰國廠占營收 6%；蕭公彥說，目前台灣桃園及平鎮廠區 P1 及 P5 產能利用約 90%，仍有餘裕可彌補 P2、P3 廠失去的產能，敬鵬昨日已展開產能調度，將使公司損失降至最小。

桃園平鎮廠區 P2、P3 廠昨日晚間發生大型火警事故，董事長黃維金在昨晚立即由台北趕赴桃園火災現場，在現場待到今天，但目前桃園平鎮廠區 P2、P3 廠餘火仍處理中，現場仍封鎖，敬鵬公司主管仍無法進入。

蕭公彥指出，敬鵬桃園平鎮廠區 P2、P3 廠昨晚火警，兩廠區帳面價值約 9 億元，敬鵬已投保 13 億元全險，將在起火原因釐清後儘速完成復工，若建物結構未遭破壞，最快在 6 個月內進駐設備恢復產能，若現有 RC 結構建物無法重新使用，重建時間至少要 1 年；至於汽車板認證也要重新展開，所需時間也在 6 個月以上。

歷年來台商 PCB 廠的發生大小廠區火警的除昨晚的敬鵬之外，包括華通 (2313-TW)、金像電 (2368-TW)、燿華 (2367-TW)、志超 (8213-TW)、欣興 (3037-TW)、楠梓電 (2316-TW)、健鼎 (3044-TW)、先豐通訊 (5349-TW)、聯茂 (6213-TW) 都曾發生過海內外廠區火警事件，主要是因 PCB 製程包括以必須加熱的電鍍、烤箱製程，而排風管也是個事故發生重點，同時，最易發事故的以燃燒油料的鍋爐，用於高溫高壓的貼合，而鍋爐燃油起火則易加大火勢。

蕭公彥說，敬鵬的平鎮 P2、P3 的真正起火原因正待調查中，昨日敬鵬 P2 及 P3 廠火警最早發出警報的地點在 P3 廠 5 樓的防焊製程烤箱區域，初步研判為火源最早發生於此處，並由製程設備排風管快速漫延到其他樓層。