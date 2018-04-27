彭博專欄作家：投資者認為不該看空債市的5大理由

彭博專欄作家 Barry Ritholtz 在推特上進行民意調查，共 1307 人完成投票，結果顯示有 59% 的投票者認為 30 年期美債的牛市已結束。他認為結果比他預測中的更接近，僅管 10 年期美債殖利率已突破 3%，但顯然很多人還是不相信長達幾十年的低利率時代將結束。

Barry Ritholtz 的推特民意調查

Ritholtz 根據民眾所給的理由，整理出 5 大不該看空債市的原因：

固定收益投資者想要更高的殖利率 債券抵消投資組合中的股票波動性; 美債的表現與股市非常不同 利率反映實際經濟狀況 殖利率曲線倒掛風險被誇大

殖利率

美債買家通常希望他們獲得的回報能超過通膨率，在不斷上升的利率環境中，如何定位自己將決定他們的成功程度。

隨著聯準會提高利率，短期債殖利率如人們預期的上漲，而長期債殖利率也上漲，可能由於市場預期通膨速度將加快。但問題在於：一旦貨幣緊縮週期完成，經通膨調整後的實際殖利率會是多少，國債能否為未來購買力確保，答案取決於很多因素，使得要獲得準確的預測，基本上是不可能的。

投資組合構成

由於投資者將資金分配在不同資產，他們面臨一個複雜的問題：他們想要的預期回報程度，以及在追求此回報時，他們願意承擔多少風險和波動。我們知道股票比美債或投資級公司債更加波動，而在波動的時候，股市受影響程度也較大。



大家必須正視的事實為，最好的投資組合不是那些繳出最好表現的，而是可以讓你忍受市場動盪的組合，股市和債市通常關聯性不高，代表著受影響的因素不同，因此在投資組合中加入投資級債券、TIPS 或美債，將可減少股票帶來的波動。

債券是不同的

債券跟股票的表現方式不同，股市遭拋售一天，影響程度可能就如同債市一整年表現都很糟，1941 年 1 月時，10 年期美債殖利率為 1.95％，到 1981 年 9 月時，殖利率上升至 15％，在那段時間裡，10 年期債券最壞的年度損失為 5％。

通貨膨脹則使購買能力下降，是另外一個風險，對固定收益投資者而言更為重要。

一切都是關於經濟

利率反映了多種因素：經濟周期、貸方的信譽、通貨膨脹、對安全資產的需求等等。 但首先，經濟情況在很大的程度上，決定了聯準會的政策和投資者行為，因此也決定了利率。

失業率目前已下降到 4％左右，許多行業都找不到有經驗的勞工，工資開始上漲，美國稅改案通過，這些跡象都在表明利率和債券殖利率將會繼續上升。

殖利率曲線

殖利率曲線倒掛風險被誇大，在充分就業和適度的工資通膨壓力下，緩慢上升的利率週期，對固定收益資產不是最糟糕的情況。而在貨幣緊縮情況下，殖利率上漲至 3％以上，看起來是具有合理性的。