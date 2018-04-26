大摩：澳洲央行至少半年不升息 看好澳債前景

根據摩根士丹利投資管理公司的預測，澳洲央行在未來 6 個月至 12 個月不會進行升息，因此建議投資者買入澳洲債券。

全球固定收益投資長 Michael Kushma 接受彭博採訪時表示：「在所有工業化國家中，澳洲央行是距離升息最遠的，相較於美債和其它 G-10 國家的政府證券，澳洲債券表現將會較好。」

Kushma 指出，澳洲在國內經濟、勞動力市場與工資皆表現不佳，而住房市場此時正面臨問題，所以澳洲央行今年應該不會進行升息。但在同一時間，聯準會在未來 12 個月預計將升息至少 3 次，將基準利率提升至 2.5%。澳洲的短期利率將低於美國的短期利率。

儘管貨幣政策不同，10 年美債殖利率已超過 10 年期澳債殖利率

彭博社整理的數據顯示，澳洲債券今年表現優於大多數已開發國家的債券，澳洲的 10 年期國債殖利率為 2.88％，約比 10 年期美債殖利率低 15 個基點，而過去 5 年平均溢價為 68 個基點。

10 年期澳債殖利率走勢 (資料來源: tradingeconomics.com)

Kushma 表示，基於澳洲在短時間內不會升息的觀點，他看好債券，但對於澳元前景則較為保守，他認為美元的強勢仍將持續一段時間，澳元兌美元將面臨進一步的壓力，建議澳債投資人對沖澳元的貶值風險。

Kushma 表示，投資人可以透過放空澳元、作多美元，來進行對沖，因為目前對沖澳元的成本是史上最低。

根據彭博社編制的數據，在現貨市場買入澳元兌美元，並在 3 個月的遠期匯率市場賣出，收益為 16 個基點。