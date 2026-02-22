鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-02-22 21:50

未來一周，市場焦點將從宏觀經濟轉向日益升級的美伊緊張局勢、企業獲利和通膨數據，美國最高法院推翻川普全球關稅政策的裁決影響也不容忽視。經濟數據方面，美國生產者物價指數 (PPI)、房價指數、消費者信心指數及全美各地聯準銀行的領先指標將成市場焦點。

此外，加拿大、瑞士、印度和土耳其將陸續公佈去年第四季國內生產毛額 (GDP) 數據，德國、法國與西班牙等國消費者物價指數 (CPI) 也將出爐。中國人民銀行、南韓與泰國央行也將做出最新利率決議，而輝達周三 (25 日) 公布的最新財報和財測數字更將成為全球 AI 需求風向球。

‌



本週操盤筆記 (0223-0227)

1. 美經濟數據

美國經濟諮商局 2 月消費者信心指數及去年 12 月凱斯 - 席勒房價指數周二 (24 日) 將出爐，周五 (27 日) 登場的 1 月 PPI 數據則將提供更多關於美國通膨前景線索，滙豐經濟學家最新預估將月增 0.3%，年增率則從去年 12 月的 3% 走緩至 2.8%。

聯準會 (Fed) 最新公布的會議紀錄顯示，決策官員們降息意願不高，多位官員甚至稱通膨率若持續高企，他們可能會考慮升息。根據 LSEG 數據，美國貨幣市場投資人已充分消化今年降息兩次、各降一碼的預期，即使最快要到 7 月才會出現，但 LBBW 分析師指出，Fed 最新會議記錄增加了今年恐只降息一次的風險。

2. 歐元區通膨及德法瑞 GDP 數據

包括德法西在內主要歐洲經濟體 2 月 CPI 初值周五將出爐，周一 (23 日) 發布的德國 Ifo 指數有望創 4 個月新高，GfK 消費者景氣指數亦將連兩月改善，法國則將公佈勞動市場數據，德國也將在周三公佈去年第四季 GDP 數據，法國、瑞士和土耳其也將公佈類似數據。

其他數據還包括義大利周一發布的 1 月 CPI 數據、歐元區周三出爐的 1 月最終協調 CPI 數據及周四 (26 日) 的歐元區貨幣供應量數據。

3. 中韓泰央行利率會議

中國央行周二將公佈與大部分家庭和企業貸款掛鉤的基準貸款利率，市場普遍預估一年期與五年期貸款市場報價利率 (LPR) 將分別維持在 3% 和 3.5% 不變，決策官員仍在等待合適時機推出更多經濟支持措施，星展銀行認為將在下半年恢復更廣泛的寬鬆政策，大華銀行資深經濟師何偉成則仍看好中國央行將在今年首季降息，時間點可能落在 3 月全國人民代表大會之後。

南韓央行周四也將公布最新利率決議，市場預期將連六次按兵不動，而去年四度降息支撐經濟的泰國央行則可能在今年首次會議上維持利率不變，但花旗仍預估，鑑於今年出口成長可能溫和放緩，並可能波及資本支出和私人消費，泰國央行仍將維持鴿派立場，以因應消費者物價下跌和全球不確定性上升的局面。

4. 輝達財報

輝達周三將公布第四財季業績及最新財測目標，市場普遍預期營收將超預期，瑞銀看好高於預期約 25 億美元，Oppenheimer 亦稱將超出預期 20 億 - 30 億美元，分析師預期輝達今年上半年股價將持續強勁增長，摩根士丹利認為 Vera Rubin 的強勁成長將緩解市場對輝達股價的擔憂，該投行亦稱希望輝達與 OpenAI 的合作能更明朗，並指雙方合作需要重回正軌，才能確保長期戰略合作的重要性。