＜財報＞超微Q1營收獲利優於預期 激勵盤後跳漲10%

處理器大廠超微 (AMD-US) 週三公布第一季營收獲利優於預期，激勵盤後大漲 10%。

獲利：扣除一次性項目後，每股 11 美分 vs. 9 美分（Thomson Reuters 共識預期）

營收： 16.5 億美元 vs. 15.7 億美元 （Thomson Reuters 共識預期）

超微的第二季財測也高於分析師估計。超微目前估計第二季營收 17.2 億美元 (上下差距 5000 萬美元)，分析師則估計 15.8 億美元。

第一季營收年增 40%，最大成長來自公司的運算和圖形業務部門，因其成長 95% 至 11.2 億美元。

執行長 Lisa Su 在公布財報後的電話會議上表示，今年年底前，超微預計各公司將推出基於其 Ryzen PC 晶片架構的 60 個系統。

超微的企業內嵌式半客製部門營收年減 12% 至 5.32 億美元，主要是因半客製營收下滑，其中包含為遊戲主機商客製化晶片。半客製化業務營收下滑與去年開始的授權業務營收成長相關，因為這也主要圍繞在電玩主機上。

藉著 Epyc 處理器晶片，超微一直努力瓜分以英特爾為主宰的市場。Su 表示，超微持續預期年底之前，處理器晶片單位市佔率能達偏中間的個位數。

「顧客對第一代 Epyc 的興趣真的不錯，而且它非常廣泛，因此遍及企業和超大規模客戶，我們認為這是一場多代的努力，所以也非常期待看到未來幾季 Epyc 還能做到什麼程度。」

「但我們也認為，這是對客戶的正確投資，因為我們推出了第二代 Epyc 和第三代 Epyc，這顯然會跑快一點，因為客戶會更加熟悉我們的系統。」

她表示，超微將在今年稍晚打樣第二代 Epyc 晶片，但等到明年才會投產。這意味著今年 Su 所謂的單位份額估計完全依賴於第一版晶片的銷售。

她說，此外，運作大型數據中心的大公司也正在測試 AMD Radeon 圖形卡以加速人工智能工作負載。

超微財務長 Devinder Kumar 提到，第一季營收中，區塊鏈占其中 10%，第二季圖形營收將會因為區塊鏈而下降，但會因為半客製業務營收上升而抵銷部分衝擊。

Susquehanna Financial Group 分析師指出，超微第一季自 Nvidia 搶來圖形卡市場的份額，也瓜分了英特爾在桌上型晶片的市場。

截至週三收盤，今年迄今超微股價仍下跌 5.5%，超微本季公佈了 Meltdown 和 Spectre 安全漏洞的影響，但 Su 表示，現階段公司沒看到這些對業務有任何長期影響。