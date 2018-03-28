美超微在GPU 技術大會展示新款可升級AI和機械學習系統

加州聖何塞 2018 年 3 月 28 日電 / 美通社 / -- 企業運算、存儲和網絡解決方案以及綠色運算技術領域的全球領導者美超微電腦股份有限公司 (Super Micro Computer, Inc.) (NASDAQ: SMCI) 今天在聖何塞 McEnery 會議中心舉辦的 GPU 技術大會（至 3 月 29 日）的 215 號展位上，展示業界最廣泛的 NVIDIA® Tesla® V100 PCI-E 和 V100 SXM2 GPU 加速器支持型 GPU 服務器平臺。採用新一代 NVIDIA NVLink™互聯技術的美超微新款 4U 系統經過優化，實現性能最大化，可最大程度上加快高度並行的應用，包括人工智能、深度學習、自動駕駛汽車、智能城市、醫療健康、大數據、高性能運算 (HPC) 和虛擬現實等。SuperServer 4029GP-TVRT 支持 8 個 NVIDIA Tesla V100 32GB SXM2 GPU 加速器，具有最大 GPU 到 GPU 頻寬，支持集群和超大規模應用。該系統整合了最新的 NVIDIA NVLink 技術與超過 PCI-E3.0 五倍的頻寬，採用獨立的 GPU 和 CPU 熱量分區設計，確保在最苛刻的工作負載下性能和穩定性不受影響。



美超微總裁兼行政總裁梁見後 (Charles Liang) 表示：「在最初的內部基準測試中，我們的 4029GP-TVRT 系統能夠在 ResNet-50 中達到每秒 5,188 張圖片，在 InceptionV3 工作負載中實現每秒 3,709 張圖片。我們還發現，在採用 GPU Direct RDMA 升級至多款系統時，線性性能也得到了顯著提升。我們的最新創新將性能優化的 1U 和 4U 系統中內存擴大一倍的新款 NVIDIA V100 32GB PCI-E 和 V100 32GB SXM2 GPU 與新一代 NVLink 相結合，憑藉這一創新，我們的客戶能夠加快他們的應用和創新，幫助解決全球最複雜和最具挑戰性的問題。」



NVIDIA 副總裁兼加速運算總經理 Ian Buck 稱：「美超微的高密度服務器已針對 NVIDIA Tesla V100 32GB 數據中心 GPU 進行了優化，企業客戶將受益于這款服務器的全新運算效率水平。V100 的內存擴大一倍，不僅將複雜深度學習和科學應用的運算速度提高 50%，還透過減少對內存優化的需求，提升開發人員生產力。」



Preferred Networks 技術總監 Ryosuke Okuta 說：「在 Preferred Networks，我們不斷利用美超微的高性能 4U GPU 服務器，為我們的私人超級電腦提供動力。這些一流的系統已為我們當前的超級電腦應用提供支持，我們已開始部署美超微配有 VIDIA Tesla V100 32GB GPU 的新款 4U GPU 優化系統，為我們即將推出的新款私人超級電腦提供動力支持。」



美超微還展示了性能優化的 4U SuperServer 4029GR-TRT2 系統，該系統支持多達 10 個 PCI-E NVIDIA Tesla V100 加速器，透過採用美超微 GPU 優化的創新單根複雜 PCI-E 設計，顯著改善了 GPU 對等通訊性能。密度更高的 SuperServer 1029GQ-TRT 在 1U 機架中支持 4 個 NVIDIA Tesla V100 PCI-E GPU 加速器，新款 SuperServer 1029GQ-TVRT 在 1U 中支持 4 個 NVIDIA Tesla V100 SXM2 32GB GPU 加速器。



透過整合大數據分析和機械學習、最新的 NVIDIA GPU 架構和改進的機械學習算法，深度學習應用要求多個 GPU 的處理能力必須高效通訊，以拓展 GPU 網絡。美超微的單根 GPU 系統讓多個 NVIDIA GPU 能夠高效通訊，實現延遲最小化和吞吐量最大化（由 NCCLP2PBandwidthTest 衡量）。



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