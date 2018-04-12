超微新平台放量出貨 祥碩3月營收創新高 外資喊目標價555元

IC 設計廠祥碩 (5269) 拜替超微 (AMD) 代工的高速傳輸晶片組出貨放量，3 月營收 2.98 億元，創單月歷史新高，此外，美系外資更預估，祥碩今年可大賺 1.5 個股本，獲得美系外資調升目標價到 555 元。超微第一季發表 Raven Ridge 桌上型 Ryzen APU(加速處理器)以及筆記型 Ryzen 3 APU，連帶讓祥碩替超微代工的高速傳輸晶片組一起大放量出貨，在此挹注下，祥碩 3 月營收 2.98 億元，不單月增 61.2%，年增 18.9%，更創單月營收新高。累計祥碩第一季營收 7.29 億元，較去年第四季成長 12.5%，與去年同期成長 4.3%。



而進入第二季以後，業界傳出，超微將發表 Pinnacle Ridge 的第二代 Ryzen 桌上型處理器，包含 2 款 Ryzen 7 2700 系列與 2 款 Ryzen 5 2600 系列處理器，也會搭配 X470 及 B450 等 400 系列晶片組。同時也計畫推出第一代 Zen 架構的商用筆電專用 Ryzen Pro APU。



祥碩已順利拿下超微第二代 Ryzen 處理器平台的高速傳輸晶片組訂單，將搭配超微平台一同出貨給主機板廠及 ODM/OEM 廠，另外，祥碩也加快 PCIe Gen 2 及 PCIe Gen 3 相關控制晶片的出貨，同時，祥碩 PCIe Gen 2 相關控制晶片也已打進當紅的加密貨幣挖礦機供應鏈，為此外資圈估算，祥碩第二季單月及單季營收可望續創新高，全年獲利可望較去年倍增，大賺超過 1.5 個股本。



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