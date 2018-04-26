匯控(00005-HK)ADR走勢俏 騰訊(00700-HK)再跌

美股收市個別發展，港股ADR指數按比例計算收報30343點，升14點。
騰訊控股(00700-HK)繼續走軟，ADR收報385.25元，較港收市跌1.55元：港交所(00388-HK)ADR收報256.65元，跌2.35元；中人壽(02628-HK)報穩，ADR收報21.8元，無升跌；匯豐控股(00005-HK)在一眾藍籌中表現出色，ADR收報78.65元，較港收市升1.15元。
油股升跌不一。中海油(00883-HK)ADR收報12.88元，較港收市跌0.02元；中石油(00857-HK)ADR收報5.77元，較港收市升0.012；中石化(00386-HK)ADR收報7.5元，較港收市升0.02元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報72.97元，較港收市升0.27元；聯通(00762)ADR收報10.61元，較港收市跌0.01元； 中電信(00728)ADR收報3.64元，較港收市升0.01元。
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