小失誤：NYSE因系統問題停止交易亞馬遜、谷歌

紐約證券交易所 NYSE 週三（25 日）因「價格比例代碼問題」，下午時段暫停了亞馬遜 (AMZN-US)、Booking Holdings (BKNG-US)、和谷歌 Alphabet (GOOGL-US) 和谷歌子公司 (GOOG-US) 的股票交易。然而，這 3 檔股票在他處交易順暢，此事未造成大礙。

NYSE 交易所在其狀態頁面上稱「這些證券的任何未結訂單將被取消」。據了解，此問題出自於價格在 1000 美元以上的股票。Booking Holdings（之前為 Priceline），亞馬遜、和谷歌 Alphabet 都是 S&P 500 指數中價格最高的 3 檔股票，也是唯一價格為 4 位數字的股票。

股價未受太大影響，Booking Holdings 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

這次的系統問題未影響該 3 檔股票，總體交易量、其主要交易所、和其他場所的交易活動及交易量都正常。紐約證券交易所自己的 Arca 和紐約 - 美國證券交易所的股票交易也繼續進行。

紐約證交所於今年 4 月 9 日開始允許所有上市證券（包括在納斯達克 Nasdaq 上市的證券）進行交易，證券量高達 8600 檔。原本這項服務在紐約證交所的電子平台 Arca 上以照常運作，而先前為美國證交所（現為紐約 - 美國證交所）也照常運作。

Themis Trading 的合夥人兼聯合創始人 Joe Saluzzi 表示，「對我來說，這聽起來非常輕微，並不是什麼大不了的事情」。