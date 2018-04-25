摩根資管：別太擔心美債利率上升 還不到減倉股票增持現金的時候

美國公債正遭遇猛烈拋售，殖利率集體上升，曲線結構驟然陡峭起來，十年期美債殖利率甚至突破了 3% 這一關鍵心理關口。

台北時間 4 月 25 日，十年期美債殖利率觸及 3.033%，創 2014 年 1 月以來最高水平。2 年期殖利率觸及 2.508%，創 08 年 9 月以來新高。5 年期殖利率報 2.854%，創 09 年 8 月以來最高。7 年期殖利率報 2.966%，創七年新高。

此前，「新債王」Jeffrey Gundlach 等人將 3% 的殖利率水平視為「紅線」，警告稱一旦突破，股市將轉向下行。

也有資深金融人士認為，這次不一樣，沒必要過於擔心。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰 4 月 24 日準確預料到美債利率將很快突破 3%。他對華爾街見聞表示，不需要對殖利率上升過度憂慮，因為這更大程度上反映了市場對美國經濟和通膨相對樂觀的預期。

許長泰還表示，今年以來的美股波動是正常的，因為原因是個別經濟事件，而非全球或者美國的經濟衰退。

他認為，也不需要對美債殖利率曲線太擔心，現在還不是降低投資、增加現金的時候，「投資者需要的是安全帶，而不是救生衣。」

那麼，在聯準會逐漸回歸正常化貨幣政策的背景下，這一次美債市場變動及其意義真的不一樣嗎？

短期美債利率前景將如何？

彭博社根據其對市場人士的採訪總結稱：華爾街一致認為，儘管美債利率走高，但也許並不會急速大幅沖高。

摩根大通預計，十年期美債可能在今年年底位於 3.15% 左右，這與彭博社對 56 位分析師的調研預測中位數相同。NatWest Markets 美洲策略部門負責人 John Briggs 認為，殖利率將總體上升，但隨著 3% 被突破，不太可能馬上衝到 3.5%。

畢竟，現在基準美債殖利率尚未真正開始測試 3.0516% 這個 2014 年 1 月 2 日創出的近年峰值。在高盛看來，3% 只是一個相對關鍵的關口而已。

需要注意的是，投資者正重倉做空美債。美國商品期貨委員會 (CFTC) 最新的持倉報告顯示，上周，對沖基金等持有的投機性十年期美債期貨凈空頭倉位一度攀升至 2014 年 1 月以來最高水平，空倉較多倉超出 371689 手。其中，空倉多達 1019443 手。

股市下跌的預兆？

通常而言，很多市場人士認為，美債利率達到 3% 以上的高水位，將促使投資者將資金撤出股票等風險相對較高的資產。「新債王」Jeffrey Gundlach 就警告稱一旦突破，股市將轉向下行，市場可能更有信心押注殖利率進一步走高，從而進一步推高美債殖利率。

路透社引述 GSAM 國際業務首席執行官 Sheila Patel 認為，如果當前這種速度是合理的，如果背後的推動力是美國經濟增長，那就不會意味著一場股市崩潰。

此前有分析人士稱，油價升至每桶 70 美元上方、金屬價格走高等大宗商品價格上漲，助燃了對通膨的擔憂，從而使得美債的吸引力減弱，令其遭遇拋售。對此，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰對華爾街見聞表示， 「這並不是可以持續下去的狀況」。

許長泰進一步表示，考慮到油價的前景，預計接下來一段時間美債殖利率會下降。「我們對美債利率上升不會過度憂慮，因為這更大程度上反映了市場對美國經濟和通膨相對樂觀的預期。「

路透援引 Albion Financial Group 投資官 Jason Ware 表示，考慮到回報，股票看起來仍相對有吸引力。目前正值美股財報季，業績有望獲得七年多以來的最佳表現。

「我不覺得 3% 有多神奇，」彭博社援引 Baird 投資策略師 Willie Delwiche 稱，」如果殖利率由此開始快速上升，那才是股市與經濟的阻力。但如果緩步走高，未必就一定是阻力。」

除了美債之外，今年以來美股市場的波動也讓一些投資者懷疑美股還能否維持強勢，是否需要降低持倉。對此，許長泰認為，「市場波動是正常的，現在還不是降低投資、增加現金的時候。」

他舉了一個例子。MSCI 綜合亞太（除日本）指數今年的回撤是 10% 左右。但在 2010 年、2012 年回撤分別是 19% 和 16%，但它們當時的全年回報是 15% 到 19%。反過來看 2017 年 4% 的回撤是 1988 年到現在亞洲股市幅度最低的。

所以，「是去年的股市波動特別低，而不是今年的波動特別大，今年是回歸正常的一年。「許長泰這樣說。

另一個憂慮：美債殖利率曲線倒掛

在這波曲線變陡之前，隨著聯準會漸次升息，美債殖利率曲線趨於平坦化，長短債利差也越收越窄，被視為指標的兩年期與十年期美債殖利率差上周觸及 2007 年來最低，令人擔心殖利率曲線有倒掛的危險。

通常而言，曲線倒掛是經濟衰退的先兆。過去四十年間，指標美債殖利率曲線只有 8 次比現在更為平緩，其中有 6 次在之後都進入倒掛狀態，而且每一次美國經濟都陷入了衰退，包括 08 年金融危機及 2001 的短期衰退。自從上世紀 60 年代以來，該指標只有一次失靈的記錄。

連聯準會官員都對此事表示擔憂。聖路易斯聯儲主席 James Bullard 上周就對趨於平坦化的美債殖利率曲線提出警告，認為聯準會現在應該嚴肅討論這個問題。他稱，如果聯準會過於激進升息，而長期利率又不配合的話，可能會在 6 個月內見到殖利率曲線倒掛的現象。

對此，許長泰認為，無需過於擔心，理由有兩個：

第一，

經過這麼多年的 QE 量寬以後，殖利率曲線能不能準確反映市場對於經濟的預期，我是有一些保留。現在的曲線跟以往 QE 之前的曲線，理論上是應該比較平坦的。

第二，萬一曲線倒掛，倒掛跟標普 500 指數觸頂的中間會有一個時間差，最短是 3 個月，最長是 19 個月，中位數是 10 個月。

假如明天就出現曲線倒掛，不意味著美國經濟會立即開始衰退，也不意味著股票明天就見頂，市場還有一段時間做調整。一般股市見頂後的 3-5 個月，經濟開始衰退，從曲線倒掛到經濟衰退可能會有一年多時間，那時才該拿出『救生衣』的時候。

至於「救生衣「是什麼，許長泰補充說，到那時，首先應提高投資組合中的債券比重，還要從企業債、新興市場債轉移到公債，股票的配置要從增長型轉為防禦型或高派息的股票。

而現在，美國經濟增長還沒有到達尾聲，現在還不是做這個準備的時候。

芝商所在今年根據市場需求推出了歐洲美元 / 聯邦基金期貨跨商品價差合約（ED/FF ICS），或許也可以被視為其中一件用於減少風險的「救生衣「。該產品可以有效減少交易風險，同時形成有價值的價差流動性，其標的是倫敦銀行間同業拆借利率（LIBOR）對聯邦基金實質利率。該價差合約利用兩個高流動性的資金池，包括芝商所旗下的聯邦基金期貨合約和歐洲美元期貨合約，自 3 月 12 日推出以來，ED/FF 價差合約成交量穩步增長。芝商所旗下 QuikStrike 最新提供的短期利率價差分析工具令投資者可以對相關利率價差一目瞭然。

（圖片來源：芝商所 QuikStrike 工具 ）

芝商所利率產品投資策略主要是包括看利率小幅回升，但空間有限，殖利率曲線平坦化或將持續很長一段時間，這樣可以做空長短端期貨價差，買入低執行價的看漲期權賣出高執行價的看漲期權。

好消息和壞消息

好消息是：就算未來幾個月美債殖利率曲線果真倒掛了，股票熊市和經濟衰退也要經過很多個月之後才會真正到來。而熊市通常比經濟衰退來得快。

比如 2008 年 - 09 年金融危機，美債殖利率曲線在 2006 年 1 月 30 日呈現倒掛，這比 2007 年 10 月 9 日股票進入技術性熊市要提前了整整 20 個月，比 2007 年 12 月的經濟衰退更是早了 22 個月。

壞消息是：此前「新債王」Jeffrey Gundlach 已多次提醒，長達 30 年的債券牛市將告終，熊市將要到來。

『新聞來源／華爾街見聞』