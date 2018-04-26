美股盤中─利率持續上升 股市擴大週二跌幅

美國股市週三中場下跌，投資人反應利率上升至數年高點，亦擔憂企業恐無法維持獲利成長速度。

台北時間 00:04

道瓊工業平均指數下跌 109.67 點或 0.46% 至 23914.46。

Nasdaq 指數下跌 27.41 點或 0.40% 至 6979.94。

S&P 500 指數下跌 12.27 點或 0.46% 至 2622.29。

美國 10 年期債券殖利率達 3.02%，週二該殖利率突破 3%，為自 2014 年以來首度穾破該關卡。利率上升，壓低了股市，道瓊週二大跌逾 400 點。

投資人亦擔憂，借款成本上升恐減緩經濟成長，影響企業回購自家股票能力。

分析師說，10 年期債券殖利率被人為壓低，以鼓勵投資人承擔風險。一旦回復至較為正常水準，便對股市構成壓力。

10 年期債券殖利率觸及 3% 後，全球金融市場下跌。歐洲股市與亞洲股市週三均走低。

週二，美國股市大跌。道瓊大跌逾 400 點，S&P 500 與 Nasdaq 跌幅均逾 1%。

美國股市近來走低，未在意系列企業財報強勁。

週二，Caterpillar 公布第一季獲利與營收均高於預期，但其股價却下跌。該公司財務長說，第一季獲利可能是全年最高，為其股價帶來利空。該談話亦促使股市大盤走低。

但一分析師說，他並不擔憂企業獲利數據。

他說：「擔憂獲利高點已經出現，有點好笑。S&P 500 企業獲利成長超過 20%，營收增加近 10%。經濟數據強勁，讓經濟衰退變得不太可能。」