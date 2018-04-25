亞馬遜進入你的後車廂 最後一哩路爭霸戰火不停

亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 在官方網站上宣佈已與通用汽車 GM (GM-US) 和 Volvo 等汽車廠牌合作，向美國 37 個城市提供後車廂包裹運送服務，使擔憂包裹在房外風吹日曬，或擔憂運送人員入宅的客戶，擁有更多的網購選項。

這項軟體應用服務可以讓車主給予後車廂的開放權。在亞馬遜的 Alexa 及 Echo 等產品進入客戶的客廳及房間後，進入車廂似乎是合理的下一步驟。

在合作夥伴上，通用汽車擁有數百萬輛無線連接的汽車，Volvo 與亞馬遜的合作是自 2015 年起通過瑞典汽車製造商的應用程式推廣。亞馬遜 Prime 會員可以使用的車廂交付方案，與去年推出的關鍵服務集成在一起，使客戶能夠自動為送貨人員打開大門。

根據 InsuranceQuotes 的一項調查顯示，雖然該服務被吹捧為減少包裹盜竊的一種方式，但是否安全仍然是一個問題，因為 69% 的美國人表示他們不希望使用亞馬遜鑰匙讓送貨員進入他們的家中。

亞馬遜交付技術副總裁 Peter Larsen 在聲明中表示，「利用亞馬遜 Key In-Car，我們正在推動另一種方便且安全的方式，為我們的客戶提供配套服務」。

瑞典汽車製造商 Volvo 在中國浙江吉利控股 (0175-HK) 的入股下重新復興，將其新車型升級為新款 XC90 和 XC60 以及新款 V60 休旅車，使該品牌成為 BMW 和 Benz 的有效競爭者。

亞馬遜的全球範圍思考更廣，探索地域擴張，並充分利用汽車作為物流端點。亞馬遜股價週二（24 日）收盤下跌 3.81% 來到 1460.09 美元。