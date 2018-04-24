10年期美債殖利率直逼3%美股恐跌？學者：只是噪音罷了

10 年期美債殖利率直逼 3%，投資人擔心，美股恐因此走跌；不過，瑞銀財富管理經濟學家 Paul Donovan 直言，3% 這個數字，只是無關緊要的「噪音」罷了。

CNBC 數據顯示，台北時間週二下午 5 點 9 分，10 年期美債殖利率微幅下滑，來到 2.966%。

根據 CNBC 週二 (24 日) 報導，許多投資人認為，10 年期美債殖利率攀高，會使企業借貸成本增加，獲利能力將因此被削弱，對其股價表現來說，可謂一大問題。

但 Donovan 表示，10 年期美債殖利率逼近 3%，只是個數字罷了，從經濟學角度來看，這一點都不重要，「3% 和 2.98%、2.7% 有何不同？毫無差別，就像無關緊要的噪音。」

週一，10 年期美債殖利率一度飆至 2.99%，創 2014 年初以來新高，直逼 3% 心理關卡。

近期包括美中貿易爭端、經濟制裁等因素，帶動石油、金屬，以及受高關稅影響的商品價格上漲，投資人憂心，通膨環境將持續惡化，導致美債殖利率走揚。

德意志銀行策略師 Alan Ruskin 分析，一旦國際原油價格上漲 5 美元，便可能使 10 年期美債殖利率觸及 3%，引發市場動盪。

瑞士銀行 (UBS) 經濟學家 Seth Carpenter 則認為，10 年期美債殖利率升破 3% 的情形，到 2020 年之前，都不會發生。